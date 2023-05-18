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В британском парламенте призвали приравнять криптовалюты к азартным играм

В британском парламенте призвали приравнять криптовалюты к азартным играм

Комитет Казначейства палаты общин Великобритании утверждает, что следует приравнять инвестиции в криптовалюты «без обеспечения» вроде биткоина и Ethereum к азартным играм. Регулирование отрасли без такого подхода может создать иллюзию безопасности у инвесторов в криптоактивы, говорится в отчете комитета, опубликованном 17 мая, передаёт РБК

В компетенцию комитета Казначейства палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании) входит изучение расходов, администрирования и политики Казначейства со всеми его учреждениями и связанными с ними органами, включая налоговую службу, таможню, Банк Англии, Управление по финансовому надзору, Королевский монетный двор и другие государственные органы.

В конце прошлого октября депутаты нижней палаты парламента Великобритании проголосовали за признание криптовалют регулируемыми финансовыми инструментами. По их мнению, криптовалюты стоит считать еще одним видом финансовых активов, вместо того чтобы выделять в отдельную категорию.

Комитет раскритиковал эту позицию в своем отчете, заявив, что правительство должно использовать другой подход к регулированию криптовалют, чтобы лучше защитить потребителей от потерь из-за повышенной волатильности «ничем не обеспеченных активов», таких как биткоин и Ethereum.

Характеристики криптовалют больше напоминают азартные игры, чем финансовые услуги, что также подтверждается данными о поведении их потребителей, считают авторы отчета. Они заявляют, что регулирование торговли и инвестиций в криптоактивы как обычных финансовых услуг заставит вкладчиков поверить, что вложения безопасны, хотя на самом деле это не так.

«Мы настоятельно рекомендуем правительству регулировать розничную торговлю и инвестиционную деятельность в криптоактивах без обеспечения как азартные игры, а не как финансовую услугу в соответствии с заявленным принципом «одинаковый риск — одинаковый результат регулирования», — говорится в документе.

Кроме того, комитет рекомендует правительству применять сбалансированный подход к вложениям в развитие криптотехнологий и избегать расходования государственных средств на поддержку криптоактивов без четкого и выгодного сценария применения. В задачи правительства не входит продвигать конкретные инновации ради них самих, предупреждают авторы отчета.

В прошлом году правительство королевства поставило себе целью повысить глобальную конкурентоспособность Лондона в финансовой сфере, в том числе в криптовалютной индустрии. В Великобритании сейчас разрабатываются правила регулирования криптоактивов. По сообщению Минфина, они направлены на реализацию «амбиций» правительства, намеренного сделать страну лидером в отрасли криптовалют.

  • Вчера, 22:45
  • DTV
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