Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Хиросиму, чтобы лично принять участие в саммите G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передаёт РБК
Не исключил визита Зеленского в Японию и заместитель руководителя его офиса Игорь Жовква, отметив, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя». Однако источники в японском правительстве сообщали, что украинский лидер поучаствует в саммите виртуально, для этого добавили дополнительную сессию. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, пригласивший Зеленского во время поездки в Киев, также заявлял, что тот выступит на встрече в онлайн-формате.
Саммит G7 открылся утром 19 мая. Как ожидается, лидеры стран «Большой семерки» обсудят санкции против России. О планах ввести новые ограничения уже объявили США, Великобритания и Евросоюз. В частности, Лондон намерен запретить импорт российских алмазов, а Брюссель — ограничить торговлю ими.
По данным Bloomberg, меры против алмазов помимо Британии примут и другие страны G7: они будут работать вместе, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в России» минералов. Кроме того, пишет агентство, «Большая семерка» не будет вводить полный запрет на поставки продукции в Россию, а вместо этого расширит существующие ограничения. Москва считает санкции незаконными.
Зеленский на прошлой неделе посетил ряд европейских столиц и договорился с союзниками о поставках Киеву новых вооружений. Германия объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи — на €2,7 млрд, а премьер Великобритании Риши Сунак пообещал поставить Киеву «сотни зенитно-ракетных комплексов» и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Помимо этого последний заявил о планах создать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями западного производства, но о каких-то конкретных решениях объявлено не было.
Против поставок военных самолетов Украине выступает канцлер Германии Олаф Шольц. США также пока не собираются передавать ей истребители-бомбардировщики F-16, сообщили в Белом доме. Однако, по данным Politico, Пентагон не возражает против отправки их на Украину другими странами.
фото : ИА Новости. Акция протеста в Хиросиме
Протестующие в Хиросиме против G7 призвали не использовать трагедию в политических целях
Демонстрации и митинги протеста проходят в Хиросиме, где в пятницу открылся саммит G7, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация под лозунгами "Против саммита в Хиросиме!", "Нет империалистическому саммиту G7!", "Нет атомной войне!", "Нет войне и вторжению в Китай!", "Не позволим агрессивную войну с Китаем!" прошла по улицам Хиросимы в плотном кольце полиции. Иногда казалось, что полиции больше, чем демонстрантов. В целом полицейские вели себя сдержанно, но были и случаи, когда демонстрантов пытались толкать в спину, чтобы ускорить ход, или выхватывать из толпы. В ответ на это демонстранты сцепились в цепи и стали идти рядами.
"Сегодня у нас собралось примерно 350 человек. Примерно треть – студенты. Мы начали проводить акцию со вчерашнего дня и будем продолжать каждый день. Сегодня будет еще один митинг, после которого демонстрация направится к Куполу атомной бомбардировки (до 1945 года Выставочный центр торгово-промышленной палаты Хиросимы – единственное уцелевшее здание вблизи эпицентра взрыва – ред.)", - сказал РИА Новости глава исполнительного комитета акции "Хиросима против атомной войны" - организатора митинга Рё Мияхара.
«Мы выступаем против саммита. Хиросиму, которая подвергалась атомной бомбардировке, нельзя использовать в политических целях», — сказал корреспонденту один из организаторов акции.
Одна из демонстранток также заявила, что они выступают против того, чтобы в город привозили американский «ядерный чемоданчик», который всегда находится в поездках с президентом США.
По словам активистки, ее мама пережила бомбардировки, и это «ранит чувства таких людей и членов их семей».