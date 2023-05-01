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Заменители сахара могут быть опасны для здоровья

Заменители сахара могут быть опасны для здоровья
Фото: Дарья Селенская / ngs.ru

Согласно недавно выпущенному руководству ВОЗ, не содержащие сахара подсластители (NSS) не следует использовать для снижения массы тела. В отчете агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций (ООН) также говорится, что длительное употребление таких подсластителей может быть сопряжено с риском для здоровья.

Новые рекомендации основаны на систематическом обзоре фактических данных. Обзор включает более 280 исследований как низкокалорийных, так и бескалорийных синтетических подсластителей, таких как аспартам, и натуральных экстрактов, таких как стевия. Полученные данные свидетельствуют о том, что использование NSS вместо сахара не имеет долгосрочных преимуществ в снижении жировых отложений ни у взрослых, ни у детей, пишет rtraveler.ru.

Обзор также предполагает, что длительное употребление этих подсластителей может быть связано с несколько повышенным риском диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти от любой причины у взрослых.

Тем не менее, ВОЗ отметила, что доказательства связи между длительным использованием NSS и риском заболевания или ранней смерти недостаточно убедительны, чтобы быть окончательными, отчасти из-за сложных моделей использования NSS и основных характеристик участников исследования, которые могли исказить результаты обзора. Из-за этого ВОЗ назвала свою рекомендацию «условной».

«Замена свободных сахаров на NSS не помогает контролировать вес в долгосрочной перспективе. Люди должны рассмотреть другие способы снижения потребления свободных сахаров, такие как употребление продуктов с естественным сахаром, таких как фрукты или несладкие продукты и напитки», – Франческо Бранка, директор ВОЗ по питанию для здоровья и развития.

ВОЗ заявила, что ее руководство по подсластителям распространяется на всех, кроме людей с диабетом. Кроме того, рекомендации не распространяются на лекарства и средства личной гигиены (такие как зубная паста которые могут содержать небольшое количество подсластителей, добавленных для придания им более приятного вкуса).

В своем обзоре агентство здравоохранения изучило исследования, в которых сравнивалась масса тела людей, потребляющих обычные сахара, с теми, кто потреблял подсластители. Испытания с группой плацебо для сравнения предполагают, что в краткосрочной перспективе замена потребления сахара на NSS может снизить ваш вес, не влияя на ваше сердечно-сосудистое или метаболическое здоровье.

Однако долгосрочные исследования показывают, что потребление подсластителей в течение длительного периода времени связано с более высокой вероятностью ожирения и более высоким индексом массы тела (ИМТ).

ВОЗ оценила общую достоверность рассмотренных ею доказательств как «низкую». Агентство призвало к дальнейшим исследованиям, чтобы определить, какие механизмы NSS могут иметь негативное влияние на здоровье человека.
  • Вчера, 19:44
  • DTV
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