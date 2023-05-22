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Евродепутат назвал реалистичным прогноз о вступлении Молдовы в ЕС к 2030 году

Евродепутат назвал реалистичным прогноз о вступлении Молдовы в ЕС к 2030 году

Евродепутат Зигфрид Мурешан прокомментировал слова президента Молдовы Майи Санду о том, что республика вступит в Евросоюз к 2030 году.

Молдова может присоединиться к Европейскому союзу к 2030 году, но до этого еще многое предстоит сделать, заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе состоялся анонсированный президентом Молдовы Майей Санду проевропейский митинг. В ходе акции глава государства заявила, что "Молдова вступит в Евросоюз, и это должно произойти к 2030 году", сообщает sputniknews.ru.

"2030 год — реалистичный срок и это возможный срок. До этого еще многое предстоит сделать. Самое главное, что процесс европейской интеграции Республики Молдова уже начался. В прошлом году всего за четыре месяца после подачи заявки на вступление нам удалось предложить Республике Молдова статус страны-кандидата", – заявил Мурешан, который находился в Кишиневе на проевропейском митинге.

По его словам, следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в ЕС.

"Я думаю, что мы можем начать переговоры в этом году. Республика Молдова получила девять рекомендаций, девять реформ. Реализация реформ здесь, в стране, идет хорошо, и как только они будут реализованы, мы должны перейти к следующему этапу. Думаю, что мы их сможем начать в этом году... До конца этого года", – отметил евродепутат в комментарии одному из местных СМИ.
  • Сегодня, 11:17
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