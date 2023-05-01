Совет директоров НАРЭ утвердил на открытом заседании Методику определения размера финансовых взносов, уплачиваемых поставщиками на розничном рынке газа для покрытия затрат на обеспечение запасов природного газа.
Согласно НАРЭ, метод устанавливает принципы регулирования, на основании которых рассчитываются финансовые взносы поставщиков на розничном рынке природного газа для покрытия затрат на создание и поддержание запасов безопасности, сообщает point.md ссылаясь на mold-street.com
НАРЭ отмечает, что Постановлением Правительства РМ № 668 от 29 сентября 2022 года АО «Энергоком» было определено как организация для создания и поддержания резервных запасов природного газа.
«Метод устанавливает недискриминационный и пропорциональный механизм определения размера финансовых взносов, уплачиваемых поставщиками на розничном рынке природного газа для покрытия расходов на обеспечение запасов, и принцип нейтральности затрат будет применяться таким образом, чтобы учреждение по созданию и поддержанию запасов не генерировало прибыли или убытки в результате исполнения возложенных на него обязательств», — поясняет НАРЭ.
Согласно документу, финансовые взносы, уплачиваемые поставщиками на розничном рынке природного газа, не будут включать какие-либо субсидии или взносы от третьих лиц, полученные организацией для создания и поддержания запасов безопасности.
Предусматривается, что «Энергоком» как лицо, ответственное за создание и поддержание запасов безопасности, будет закупать природный газ, стремясь достичь баланса между получением минимальной стоимости закупаемых газов и обеспечением обязательства по формированию запасов.
Таким образом, до 31 января каждого года организация по созданию и поддержанию запасов безопасности будет представлять в НАРЭ на утверждение обоснованный и документально подтвержденный расчет своих годовых затрат в отношении запасов за предыдущий календарный год.
Возмещение затрат за календарный год будет производиться двенадцатью ежемесячными платежами в виде ежемесячных финансовых взносов, уплачиваемых поставщиками на розничном рынке природного газа.
Если некоторые потребители на розничном рынке будут мигрировать от одного поставщика к другому, организация по обеспечению запасов будет пересчитывать ежемесячные квоты распределения.
По данным НАРЭ, проект был разработан после изучения практики других государств в сотрудничестве с международными экспертами в рамках технической помощи, предоставленной USAID.