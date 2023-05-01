На территории Приднестровья намерены ужесточить меры уголовного наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Соответствующий проект закона поддержали в первом чтении депутаты Верховного Совета ПМР.
В представленном законопроекте внимание уделено лицам, которые пользуются доверием ребенка и совершают преступление. К таким отнесены: родственники, опекуны, сотрудники учебных учреждений, передает newspmr.com.
К данной категории граждан будет применен увеличенный срок лишения свободы:
- от 3 до 6 лет за преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также если использовались СМИ и Интернет.
Кроме того, в уголовное законодательство вводится наказание за укрывательство такого рода преступлений: - уплата штрафа до 13 тысяч приднестровских рублей либо лишение свободы до 1 года.