Украинцам разрешили отправлять загранпаспорта и внутренние паспорта по почте. Правило касается исключительно международных отправлений.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 17 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает news.obozrevatel.com.
Также в постановлении идет речь об удостоверении лица на возвращение в Украину. Это документ, который подтверждает гражданство Украины и дает право на въезд в страну в случае потери паспорта.
Разрешение на пересылку этого документа, а также внутреннего паспорта будет действовать только во время военного положения. После его отмены правила станут прежними.
До этого решения, как сказано в правилах "Укрпочты", в международных отправлениях запрещалось пересылать целый ряд документов. Это:
разрешения на право ношения оружия;
трудовые книжки;
военные билеты;
документы, удостоверяющие личность.
Ранее "Укрпочта" резко снизила тарифы на посылки в три страны. То есть украинцы теперь могут дешевле отправлять посылки родным и друзьям в эти страны, а также продавать товары украинского производства на международных маркетплейсах.