Dnestr.TV

 
0

С этого года собственники домов и квартир платят сбор на благоустройство

С этого года собственники домов и квартир платят сбор на благоустройство
Фото: открытые источники

С текущего года собственники домовладений и квартир, находящихся как в селах, так и в городах, являются плательщиками целевого сбора на благоустройство территории города, села, поселка. Об этом напоминает Министерство финансов ПМР.

Городские (районные) Советы народных депутатов имеют право установить целевой сбор с граждан на благоустройство территории города, села, поселка в размере, не превышающем 10 РУ МЗП в год с одного домовладения (квартиры).

Решениями соответствующих местных Советов народных депутатов устанавливаются размеры ставок (в пределах ставок, утвержденных Законом Приднестровья от 19 июля 2000 года № 321-ЗИД «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции), срок внесения платежей в бюджет, а также перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на установление дополнительных льгот по их уплате.

С этого года собственники домов и квартир платят сбор на благоустройство

Есть категории, которым предоставляются льготы по целевому сбору.

Сбор не взимается в отношении домовладений (квартир), в которых зарегистрированы по месту жительства следующие лица, являющиеся одновременно собственниками данных объектов (т.е. льгота предоставляется собственнику домовладения (квартиры) в отношении того объекта, в котором данный гражданин прописан (зарегистрирован)):

1) пенсионеры:

а) совместно с которыми в одном домовладении (квартире) не зарегистрированы по месту жительства иные лица, кроме членов многодетной семьи и (или) инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов в возрасте до 18 (восемнадцати) лет и (или) пенсионеров;

б) имеющие на своем содержании иждивенцев.

2) члены многодетных семей; несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, попечительством.

3) инвалиды I, II групп, а также дети-инвалиды в возрасте до 18 (восемнадцати) лет.

Инвалиды Великой Отечественной войны и участники боевых действий в период Великой Отечественной войны также полностью освобождаются от уплаты данного сбора (независимо от наличия прописки (регистрации) в домовладении (квартире), собственником которого они являются).

Размер целевого сбора с граждан на благоустройство территории города, села, поселка, установленный городскими (районными) Советами народных депутатов, рассчитывается с применением понижающего коэффициента 0,5 для лиц, являющихся собственниками домовладений (квартир), признанных в соответствии с действующим законодательством:

1) участниками боевых действий в войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, указанных в разделе I Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны»,

2) участниками боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики,

3) участниками боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств.

Сбор уплачивается независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет.

Лица, имеющие права на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм сбора производится в порядке, установленном действующим налоговым законодательством.

Ответственность за полноту и своевременность уплаты целевого сбора в местный бюджет города (района) возлагается на физических лиц, являющихся плательщиками сбора.

По возникающим вопросам можно получить консультацию в территориальной налоговой инспекции.
  • Вчера, 19:47
  • DTV
  • Просмотров: 62
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны ...
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Кишиневе российский рэпер отказался петь без флага У ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Румынский сенатор выкрикнула "Слава Москве" с трибуны ...
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна