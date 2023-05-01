С текущего года собственники домовладений и квартир, находящихся как в селах, так и в городах, являются плательщиками целевого сбора на благоустройство территории города, села, поселка. Об этом напоминает Министерство финансов ПМР.
Городские (районные) Советы народных депутатов имеют право установить целевой сбор с граждан на благоустройство территории города, села, поселка в размере, не превышающем 10 РУ МЗП в год с одного домовладения (квартиры).
Решениями соответствующих местных Советов народных депутатов устанавливаются размеры ставок (в пределах ставок, утвержденных Законом Приднестровья от 19 июля 2000 года № 321-ЗИД «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции), срок внесения платежей в бюджет, а также перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на установление дополнительных льгот по их уплате.
Есть категории, которым предоставляются льготы по целевому сбору.
Сбор не взимается в отношении домовладений (квартир), в которых зарегистрированы по месту жительства следующие лица, являющиеся одновременно собственниками данных объектов (т.е. льгота предоставляется собственнику домовладения (квартиры) в отношении того объекта, в котором данный гражданин прописан (зарегистрирован)):
1) пенсионеры:
а) совместно с которыми в одном домовладении (квартире) не зарегистрированы по месту жительства иные лица, кроме членов многодетной семьи и (или) инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов в возрасте до 18 (восемнадцати) лет и (или) пенсионеров;
б) имеющие на своем содержании иждивенцев.
2) члены многодетных семей; несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, попечительством.
3) инвалиды I, II групп, а также дети-инвалиды в возрасте до 18 (восемнадцати) лет.
Инвалиды Великой Отечественной войны и участники боевых действий в период Великой Отечественной войны также полностью освобождаются от уплаты данного сбора (независимо от наличия прописки (регистрации) в домовладении (квартире), собственником которого они являются).
Размер целевого сбора с граждан на благоустройство территории города, села, поселка, установленный городскими (районными) Советами народных депутатов, рассчитывается с применением понижающего коэффициента 0,5 для лиц, являющихся собственниками домовладений (квартир), признанных в соответствии с действующим законодательством:
1) участниками боевых действий в войнах, вооруженных конфликтах, иных боевых операциях по защите СССР, указанных в разделе I Приложения к Закону Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны»,
2) участниками боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики,
3) участниками боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории других государств.
Сбор уплачивается независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет.
Лица, имеющие права на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимого имущества.
Возврат (зачет) излишне уплаченных (взысканных) сумм сбора производится в порядке, установленном действующим налоговым законодательством.
Ответственность за полноту и своевременность уплаты целевого сбора в местный бюджет города (района) возлагается на физических лиц, являющихся плательщиками сбора.
По возникающим вопросам можно получить консультацию в территориальной налоговой инспекции.