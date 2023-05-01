Апелляционная палата Комрата утвердила мандат Евгении Гуцул как нового башкана Гагаузии.
В частности, она признала действительными состоявшиеся в автономии выборы главы Гагаузии и их результаты, согласно которым победу на них одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.
Председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко отметила, что следует признать Гуцул избранной башканом, поскольку решение ЦИК не было обжаловано, и в ходе выборов не было установлено явных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, передает noi.md.
Как сообщалось ранее, во втором туре выборов Евгения Гуцул набрала 52,34% голосов избирателей, а ее оппонент Григорий Узун - 47,66%.
Официальные результаты были подтверждены Центральной избирательной комиссией в Комрате, а Григорий Узун признал поражение и заявил, что уважает выбор избирателей.
Народное собрание Гагаузии на своем экстренном заседании 16 мая утвердило решение Центральной избирательной комиссии автономии о результатах выборов башкана Гагаузии, согласно которым победу на них одержала кандидат от партии «Шор» Евгения Гуцул.
Новая глава Гагаузии заявила о готовности наладить диалог с Кишиневом
Евгения Гуцул, победу которой на выборах главы Гагаузии утвердила Апелляционная палата Комрата, заявила, что, несмотря на разногласия, готова наладить диалог с властями в Кишиневе, передает ТАСС.
"Несмотря на имевшие место разногласия, я готова наладить диалог с властями Молдавии", - сказала Гуцул в понедельник на брифинге у здания суда, где ее встретили с цветами и аплодисментами сторонники.
"Мы приступаем к работе, начнем с формирования команды. В нее войдут как представители Гагаузии, которые знают специфику региона, так и от партии "Шор" - это квалифицированные юристы, экономисты, которые первое время будут нам помогать", - уточнила Гуцул. Она поблагодарила собравшихся за поддержку, отметив, что намерена жить не в Кишиневе, как это делали некоторые ее предшественники, а в автономии, где у нее есть дом в селе Этулия.
Апелляционная палата Комрата утвердила в понедельник отчет ЦИК автономии по итогам состоявшегося 14 мая второго тура выборов, победу на которых одержала Гуцул. По закону, после утверждения результатов выборов созывается заседание Народного собрания Гагаузии для принятия присяги и вступления в должность нового главы администрации. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии, которые на своем экстренном заседании единогласно поддержали решение ЦИК об избрании Гуцул.
Promo-LEX считает манипулятивным использование своего имиджа в контексте признания выборов в Гагаузии
В ходе заседания Апелляционной палаты Комрата 22 мая, рассматривающей вопрос о признании результатов выборов и утверждении мандата башкана, некоторые представители ЦИК АТОГ и адвокаты кандидата от партии "Шор" Евгении Гуцул сослались на Promo-LEX, предположив, что если Ассоциация не нашла нарушений в избирательной кампании, то их не было.
Promo-LEX решительно осуждает этот манипулятивный подход, однако Ассоциация ранее уже объясняла, в том числе представителям ЦИК АТОГ, что не будет публично выступать по поводу этих выборов, имея ограниченную и только документальную миссию, сосредоточенную исключительно на мониторинге дня выборов в обоих турах (30 апреля и 14 мая). Отметим, что Promo-LEX не планировал иметь классическую региональную миссию по наблюдению за выборами, отслеживающую всю избирательную кампанию, а наблюдения в день выборов недостаточны для оценки избирательного процесса в целом, сообщает noi.md.
Тот факт, что миссия по наблюдению не представила публично свои наблюдения и выводы в день выборов, не означает, что в ходе избирательной кампании не было нарушений или несоблюдения правовых норм.
Мы считаем, что именно суд должен оценить наличие или отсутствие нарушений в избирательном процессе на основании материалов, представленных ему соответствующими органами.
Напоминаем, что Promo-LEX является неправительственной организацией с наиболее обширным опытом мониторинга выборов на национальном уровне. С 2009 года Promo-LEX провела мониторинг 24 выборов (местных, парламентских и президентских) с привлечением более 16 тысяч национальных наблюдателей. Целью наблюдательных миссий является информирование общественности об организации и проведении выборов и повышение доверия граждан к избирательному процессу.