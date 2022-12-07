Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций информирует о том, что с 18 июля 2023 года во исполнение решения Арбитражного суда ПМР ранее выданные лицензии ООО «Линксервис» будут аннулированы.
Абонентам данного оператора необходимо учесть эти обстоятельства и сроки для сохранения доступа к сети Интернет посредством заключения договоров с другими операторами электросвязи, предоставляющими услуги в г.Бендеры.
Решение об аннулировании лицензий данного оператора было принято судом еще 07.12.2022г. Позже, 28.02.2023г., судом была рассмотрена и оставлена без удовлетворения кассационная жалоба ООО «Линксервис».
Учитывая необходимость сохранения возможности доступа к сети Интернет, в том числе для обеспечения образовательного процесса учащимся и студентам, Минцифрой ПМР подавались ходатайства об отсрочке исполнения решения Арбитражного суда ПМР.
В этот период времени ведомство через средства массовой информации неоднократно информировало абонентов ООО «Линксервис» о необходимости подключения к иным операторам электросвязи, говориться в сообщении Министерства цифрового развития.