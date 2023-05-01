За минувшую неделю, с 15 по 21 мая, в республике произошло 56 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Основные причины:
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 16; – не выдержали безопасную дистанцию – 11; – не предоставили преимущество в движении – 9; – не выдержали безопасный боковой интервал – 3; – не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 2; – не справились с управлением – 2.
Оставили место ДТП 8 водителей, из которых два были установлены сотрудниками ГАИ.
Зарегистрировано два учётных ДТП, в результате них два человека получили травмы различной степени тяжести. Причины ДТП:
– наезд на пешехода – 1; – не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» – 1.