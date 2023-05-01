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Дорожные сводки по линии УГАИ МВД ПМР

Дорожные сводки по линии УГАИ МВД ПМР

За минувшую неделю, с 15 по 21 мая, в республике произошло 56 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Основные причины:

– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 16;
– не выдержали безопасную дистанцию – 11;
– не предоставили преимущество в движении – 9;
– не выдержали безопасный боковой интервал – 3;
– не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 2;
– не справились с управлением – 2.

Оставили место ДТП 8 водителей, из которых два были установлены сотрудниками ГАИ.

Зарегистрировано два учётных ДТП, в результате них два человека получили травмы различной степени тяжести. Причины ДТП:

– наезд на пешехода – 1;
– не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» – 1.
  • Вчера, 20:42
  • DTV
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