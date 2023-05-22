Молдова к 2031 году сможет импортировать весь необходимый природный газ и электричество из Румынии. Об этом заявил сегодня, 22 мая, румынский министр энергетики Вирджил Попеску, выступая на Форуме энергии в Бухаресте.
Чиновник отметил, что на днях правительство утвердило молдавско-румынский межправительственный меморандум, который позволит синхронизировать электрическую и газовую сеть двух стран. 400 кВ линия электропередач Сучава — Бельцы объединит электрическую сеть, а газопровод Яссы — Унгены — Кишинев сможет транспортировать газ в обоих направлениях к 2031 году, передает eadaily.com.
«На прошлой неделе мы утвердили в правительстве меморандум об укреплении энергетического сотрудничества. Мы хотим полностью обеспечивать Молдову газом и электроэнергией», — подтвердил Попеску.
По его словам, существуют две возможности финансирования на территории Румынии — это план Еврокомиссии REPowerEU, по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году, и Фонд модернизации. Он добавил, что молдавская сторона уже имеет соответствующее финансирование на своей территории.
«Компании Nuclearelectrica (Румыния) и Energocom (Молдова) уже подписали контракт типа PPA (Power Purchase Agreement) в контексте развития третьего и четвертого блока румынской АЭС Чернаводэ. Практически мы хотим снабжать целиком и полностью Молдову электроэнергией и природным газом из Румынии», — заключил Вирджил Попеску.
В настоящее время весь получаемый от российского «Газпрома» газ Кишинев направляет в Приднестровье, чтобы расположенная там Молдавская ГРЭС (предприятие Интер РАО) могла обеспечивать правый берег Днестра до 100% потребности в электроэнергии.
Собственные газовые запасы, хранящееся в Румынии и на Украине, Молдова пополняет на западных рынках в той же Румынии и Греции, однако по цене выше чем у российского концерна, пишет eadaily.com.
18 мая состоялся первый тендер на общей платформе закупок газа Европейского союза AggregateEU. К нему подключилась и Молдова, запросив 5 тысяч мегаватт в час каждый месяц, или в общей сложности 60 тысяч мегаватт в час. Это минимальный объем, разрешенный платформой. Новая система была разработана для отказа от российского газа и открыта как для европейских компаний, так и других, не входящих в ЕС.
Согласно исследованию, население Молдовы может купить себе на среднюю зарплату меньше всех природного газа в Европе. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности природного газа для населения — 2023, обнародованного в понедельник российским агентством РИА Новости.
Согласно исследованию, среднестатистическому молдаванину на зарплату можно купить лишь 421,7 кубометра газа, и по этому показателю он находится на последнем, 30-ом месте в Европе.
На предпоследнем - ближайшая соседка - Румыния с показателем 570,5 кубометров.
Лидирует в рейтинге Казахстан. Житель этой страны на среднемесячную зарплату может приобрести почти 10 тыс. кубометров газа. На втором месте - Россия с более 7,5 тыс. Замыкает тройку лидеров Белоруссия - почти 5 тыс. И это - немудрено, поскольку именно жители Казахстана получают наиболее дешевый газ в пересчете на российскую валюту - 4,8 рубля за кубометр. Даже в РФ он дороже - 7,4 руб., а в Белоруссии - 8,6 руб. Самый дорогой газ - в Швеции - 231,3 руб. А гражданам Молдовы он обходится в 94,3 руб., и за год подорожал на 119,4%.