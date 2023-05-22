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Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдове

Совет ЕС формально запустил гражданскую миссию в Молдове

Совет ЕС в понедельник формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдове, говорится в распространенном заявлении.

«Целью миссии… является содействие укреплению структур управления кризисами в Молдове, повышение устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранному информационному манипулированию и вмешательству», — указывается в документе, сообщает РИА Новости


Сообщается, что миссия будет «предоставлять консультации на стратегическом уровне и определять потребности в наращивании потенциала».

Решение о направлении в Молдову миссии главы МИД ЕС приняли 24 апреля.

В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдову в рамках общей политики по обороне и безопасности союза.

Ранее сообщалось, что румынский дипломат Космин Динеску избран главой Миссии партнерства ЕС в Молдове (EUPM). Известно, что дипломат баллотировался на эту должность наряду с семью другими кандидатами.

Решение об избрании румынского дипломата на этот пост было объявлено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и доведено до сведения министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

«Мы гордимся, что наш коллега будет руководить первой гражданской миссией в Молдове, которая предполагает поддержку Кишинева в ключевых областях евроинтеграции с акцентом на укрепление устойчивости и безопасности Республики Молдова», — отметил Ауреску.

По его словам, мандат миссии рассчитан на 2 года.

«EUPM под эгидой совместной политики безопасности и обороны ЕС, — это первая гражданская миссия Евросоюза в Молдове», — добавил глава МИД Румынии.

В настоящее время Космин Динеску занимает должность посла в Литве и Латвии.

Согласно пресс-релизу европейского внешнеполитического ведомства, целью миссии является повышение устойчивости сектора безопасности Молдовы в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность и противодействие манипуляциям иностранных разведок и иностранному вмешательству.
  • Сегодня, 08:13
  • DTV
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