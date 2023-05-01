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Прокурорская инициатива

Прокурорская инициатива

Прокуратура предлагает ввести уголовную ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть – до двух, пяти или семи лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий.

Следует отметить, что Кодексом об административных правонарушениях штраф в размере 50 РУ МЗП (920 рублей) за управление автомобилем без водительских прав. Но такую административную ответственность, по мнению прокуратуры, следует применять только в случаях, когда правонарушение не привело к тяжким последствиям. Это вторая законодательная инициатива, предложенная прокуратурой, сообщает newspmr.com

Депутаты Верховного совета накануне рассмотрели эти предложения Прокуроры ПМР и у них возникли вопросы. Например, нет ясности, кого будут привлекать к ответственности, если в техпаспорт владельца вписан другой член семьи.

«На практике мы столкнулись с такой ситуацией, когда лицо передало несовершеннолетнему лицу транспортное средство – право управления на транспортное средство. И было совершено ДТП. При этом пострадали несовершеннолетние дети, один из них погиб. Поэтому мы предложили ввести такую норму и предусмотреть уголовную ответственность, когда причиняется тяжкий вред здоровью», - пояснили в прокуратуре.

Парламентарии согласны, что передача управления автомобилем человеку без прав вождения должна пресекаться. Однако они считают нецелесообразным вводить уголовную ответственность за это, достаточно доработать административный кодекс и увеличить размер штрафа.

«Считаю, что нужно пойти не по пути уголовной ответственности, а административной. Так как содержать в тюрьмах большое количество людей – это огромные деньги для государства», - выразила консолидированное мнение вице-спикер парламента Галина Антюфеева.

Большинством голосов депутатский корпус отклонил законопроект о введении уголовной ответственности. А вот инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях был поддержан с условием, что законопроект будет доработан с учетом замечаний.

  • Сегодня, 08:21
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