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Драка в троллейбусе

Драка в троллейбусе
фото из открытых источников

На конечной остановке в центре Бендер 22 мая в троллейбус сел мужчина с сыном-школьником.Во время поездки кондуктор обилечивал пассажиров. Мужчина, ехавший с сыном, протянул деньги. Однако кондуктор отвлёкся, за проезд сразу оплату не взял.

Пассажир решил выяснить, почему к нему так отнеслись. Между ним и 48-летним кондуктором завязалась словесная перепалка, передаёт пресс-служба МВД ПМР

На нужной остановке 43-летний мужчина высадил сына. Сам решил проехать дальше и разобраться в конфликте до конца. Ссора быстро переросла в драку. Мужчины стали избивать друг друга руками и ногами.

Пассажир обратился в больницу. У него на лице зафиксированы ушибы и царапины. Кондуктор об инциденте заявил в милицию.

Теперь в ситуации разбираются правоохранители. Ответственность за хулиганство понесут оба конфликтующих.
  • Сегодня, 17:15
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