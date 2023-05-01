На конечной остановке в центре Бендер 22 мая в троллейбус сел мужчина с сыном-школьником.Во время поездки кондуктор обилечивал пассажиров. Мужчина, ехавший с сыном, протянул деньги. Однако кондуктор отвлёкся, за проезд сразу оплату не взял.
Пассажир решил выяснить, почему к нему так отнеслись. Между ним и 48-летним кондуктором завязалась словесная перепалка, передаёт пресс-служба МВД ПМР
На нужной остановке 43-летний мужчина высадил сына. Сам решил проехать дальше и разобраться в конфликте до конца. Ссора быстро переросла в драку. Мужчины стали избивать друг друга руками и ногами.
Пассажир обратился в больницу. У него на лице зафиксированы ушибы и царапины. Кондуктор об инциденте заявил в милицию.
Теперь в ситуации разбираются правоохранители. Ответственность за хулиганство понесут оба конфликтующих.