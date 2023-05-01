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Реакция России на заявления Санду о возможном аресте Путина в Молдове

Реакция России на заявления Санду о возможном аресте Путина в Молдове
фото из открытых источников

В России считают, что Следственный комитет РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении президента Молдовы Майи Санду после того, как она сообщила об угрозе ареста главы России Владимира Путина.

В частности, такое мнение высказал в своем telegram-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. При этом Джабаров отметил, что Следственный комитет может объявить ее в международный розыск, пишет noi.md

Следует отметить, что во вторник президент Молдовы Майя Санду в интервью Euronews, отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Молдову, отметила, что молдавские правоохранительные органы в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС) арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику.

"Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", - ответила Майя Санду.

Последний раз в качестве президента Путин был в Молдове на саммите СНГ в октябре 2002 года. В ноябре 2008 года, будучи премьер-министром, он принял участие в заседании Совета глав правительств государств - участников СНГ, который прошел в Кишиневе.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена нет.

Может, Майе Санду стоило бы промолчать, услышав провокационный вопрос румына?- задают вопрос в редакции noi.md
  • Сегодня, 09:06
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