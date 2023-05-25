Депутаты киевского городского совета на заседании приняли решение о лишении генерального секретаря СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщается на сайте киевской администрации 25 мая, передаёт iz.ru
«Киевский городской совет лишил сегодня звания «Почетный гражданин города Киева» советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. За соответствующее решение проголосовали 82 депутата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо Брежнева звания почетных киевлян лишились еще пять советских деятелей, работавших на руководящих должностях Коммунистической партии СССР или связанных с органами Комитета государственной безопасности (КГБ).
«Кроме Леонида Брежнева, званий почетных граждан Киева лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Тиня Чионга», — уточняется на сайте.
Добавляется, что данное решение было принято в рамках «ликвидации наследия бывшего коммунистического режима».
Ранее в этот же день сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области принято решение демонтировать памятник Герою СССР Зое Космодемьянской. Прошение о сносе монумента было направлено участником организации «Декоммунизация» Вадимом Поздняковым.
Также в четверг стало известно, что в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины.
На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.