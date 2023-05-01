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Украинцы сталкиваются с блокированием счетов банками даже из-за мизерных долгов

Украинцы сталкиваются с блокированием счетов банками даже из-за мизерных долгов
фото : od24.info

Финансовые учреждения в Украине принимают строгие меры против клиентов, имеющих непогашенные долги, что приводит к блокированию их счетов. Независимо от того, неуплачены ли счета за коммунальные услуги, просроченные штрафы или любой другой вид задолженности, банки не проявляют никакого снисхождения. Так, недавно клиентка ПриватБанка выразила свое возмущение тем, что ее счет был заблокирован из-за долга, который был уплачен ещё в 2017 году, сообщает edinaya-odessa.org

Пострадавшая обратилась на специализированный форум Министерства финансов, чтобы выразить свою обеспокоенность. Она пожаловалась, что ПриватБанк блокирует счета, связанные с уже давно закрытыми исполнительными производствами, при очевидном пренебрежении банком своими обязанностями. Разочарованная ситуацией, она была вынуждена обратиться к государственному исполнителю, чтобы решить проблему.

В ответ на жалобу ПриватБанк признал, что счета блокируются за любую непогашенную задолженность, независимо от ее суммы. Однако в банке уточнили, что ограничения могут быть сняты, если они получат документ от исполнительной службы, подтверждающий снятие ареста со счета. Клиентам посоветовали обратиться в орган, ответственный за наложение ограничения, и запросить соответствующий документ, чтобы ускорить восстановление счета.

Анатолий Телявский, частный исполнитель, пролил свет на один из оставшихся без внимания аспектов новых правил. Он подчеркнул, что теперь должникам разрешено оставлять на счетах 13,4 тыс. грн. в месяц на текущие расходы. Это существенное изменение по сравнению с предыдущей практикой полной заморозки всего остатка на счете. Раньше, если заработная плата должника поступала на его единый счет, она становилась недоступной, оставляя его без каких-либо доступных средств.

Но этот частный исполнитель сказал неправду. К примеру, Приватбанк накладывает арест на счета украинцев даже, когда задолженность составляет 100 грн. А разблокировка карты превращается в длинную и утомительную волокиту. Автоматическая разблокировка не происходит, даже когда должник оперативно платит свой долг.

Главная задача банков и государственных исполнителей – выбить у украинцев долги, а война, безработица, мизерные зарплаты и финансовое положение украинцев их совершенно не интересует, пишет Одесса 24

  • Сегодня, 09:52
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