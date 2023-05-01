Dnestr.TV

 
0

Компании Илона Маска разрешили ставить опыты на людях

Компании Илона Маска разрешили ставить опыты на людях
фото : aegis-falcon-neuralink

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink, создающая чипы для мозга, получила разрешение для клинических испытаний на людях. Об этом организация сообщила на своей странице в Twitter, передаёт РБК

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — РБК) на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в твите компании. Как заявили в Neuralink, это позволит «нашей технологии помочь многим людям».

В сообщении говорится, что набор на первые клинические испытания еще не открыт.

2 марта Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников Neuralink сообщал, что FDA отказало Маску и его компании в испытаниях чипов на людях. Агентство обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить опыты.

Neuralink — компания Маска по разработке нейрочипа. Он позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Таким образом, с помощью него можно будет управлять компьютером или смартфоном напрямую. Предполагается, что капсула-приемник будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Компании Илона Маска разрешили ставить опыты на людях
фото: neuralink.com

По словам Маска, чип позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Первые испытания уже прошли на крысах и обезьянах и были успешными, утверждал предприниматель.

В декабре 2022 года Reuters сообщал о расследовании в отношении Neuralink из-за жалоб на жестокое обращение с животными. Сотрудники компании пожаловались на то, что испытания на животных проводятся в спешке и приводят к их страданиям и смертям. В распоряжении агентства оказались десятки документов Neuralink, говорящие о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.

  • Сегодня, 14:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна