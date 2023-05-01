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Спасатели готовы к открытию пляжного сезона

Спасатели готовы к открытию пляжного сезона
фото : mvdpmr.org

Представители руководства ГУпЧС 26 мая завершили проверку спасательных постов на всех муниципальных пляжах в населённых пунктах республики, а также их укомплектованность необходимым спасательным оборудованием, передаёт пресс-центр МВД ПМР

В понедельник, 29 мая, водолазы обследуют дно реки и водоёмов в местах, определённых для купания.

Специалисты на этой неделе прошли курсы по подготовке инспекторов-спасателей на водных объектах, отработали алгоритмы действий при спасении утопающих и оказании первой помощи.

Сотрудники АСП получили удостоверение и допуск к работе. Они заступят на дежурство на официальных пляжах республики 29 мая.

Спасатели готовы к открытию пляжного сезона

Спасатели готовы к открытию пляжного сезона

Спасатели готовы к открытию пляжного сезона

Спасатели готовы к открытию пляжного сезона

Спасатели готовы к открытию пляжного сезона
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
  • Просмотров: 6
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