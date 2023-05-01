Представители руководства ГУпЧС 26 мая завершили проверку спасательных постов на всех муниципальных пляжах в населённых пунктах республики, а также их укомплектованность необходимым спасательным оборудованием, передаёт пресс-центр МВД ПМР
В понедельник, 29 мая, водолазы обследуют дно реки и водоёмов в местах, определённых для купания.
Специалисты на этой неделе прошли курсы по подготовке инспекторов-спасателей на водных объектах, отработали алгоритмы действий при спасении утопающих и оказании первой помощи.
Сотрудники АСП получили удостоверение и допуск к работе. Они заступят на дежурство на официальных пляжах республики 29 мая.