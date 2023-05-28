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Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана

Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана
Фото: Флаги Ирана и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, следует из проекта постановления, внесенного им в Верховную раду Украины.

"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", — говорится в дополнении к проекту постановления на сайте украинского парламента.

Зеленский предложил ввести санкции на 50 лет против Ирана
Скриншот страницы Верховной Рады Украины

Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции со страной, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана за пределы постсоветской республики. Также предлагается ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, передает ria.ru.

Ответственными за реализацию документа назначили кабмин, Службу внешней разведки, Службу безопасности и Национальный банк Украины.

МИД Украины после принятия документа Верховной радой должен проинформировать о применении санкций органы Евросоюза и США.

Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились из-за заявлений украинских властей, что Иран якобы поставляет России дроны.
Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
  • Сегодня, 11:28
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