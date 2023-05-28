Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести на 50 лет санкции против Ирана, следует из проекта постановления, внесенного им в Верховную раду Украины.
"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", — говорится в дополнении к проекту постановления на сайте украинского парламента.
Скриншот страницы Верховной Рады Украины
Согласно документу, предлагается полностью запретить торговые операции со страной, остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана за пределы постсоветской республики. Также предлагается ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику и передачу резидентами технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, передает ria.ru.
Ответственными за реализацию документа назначили кабмин, Службу внешней разведки, Службу безопасности и Национальный банк Украины.
МИД Украины после принятия документа Верховной радой должен проинформировать о применении санкций органы Евросоюза и США.
Отношения между Киевом и Тегераном ухудшились из-за заявлений украинских властей, что Иран якобы поставляет России дроны. Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотных летательных аппаратов.
Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Тегерана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.