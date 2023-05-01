Dnestr.TV

 
0

На Земле быстро исчезает пресная вода, в чем причина

На Земле быстро исчезает пресная вода, в чем причина

За последние 30 лет исчезло в 17 раз больше воды, чем находится в самом большом водохранилище США.

Ученые выяснили, что за последние 30 лет больше половины самых больших озер и водохранилищ на Земле потеряли сотни кубических километров воды. Изменения климата становятся все более заметными и более угрожающими для людей, пишет focus.ua со ссылкой на Live Science

Сейчас в озерах и водохранилищах находится примерно 87% всей пресной воды на Земле. Но ученые, опубликовавшие новое исследование в издании Science, заявляют о том, что эти водные резервуары стремительно теряют воду. Виновником этого является как изменение климата, так и увеличение потребления воды человеком.

По словам авторов исследования, 53% самых больших озер и водохранилищ на Земле сейчас содержат в себе намного меньше воды, чем 30 лет назад. За эти годы исчезло более 600 кубических километров воды, что в 17 раз больше, чем хранится в самом большом водохранилище США – Мид (находится в штате Невада).

Как показали исследования, только 25% вышеуказанных водоемов имеют сейчас больше воды, чем 30 лет назад, но в то же время примерно 25% населения планеты живет как раз рядом с высыхающими озерами.

По словам ученых, озера теряют воду не только в более засушливых регионах Земли, но и в более влажных. Ученые пришли к выводу, что глобальная потеря пресной воды на планете имеет более угрожающий характер, чем считалось раньше.

Уменьшение количества воды в крупных озерах означает, что люди могут использовать в меньшем количестве этот ресурс, как для питья, так и для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Снижения уровня воды также негативно влияет на существование популяций местных рыб и птиц, что грозит их исчезновением.

Ученые называют главными причинами глобальной потери пресной воды на поверхности планеты, а именно в озерах, повышение температуры и увеличение потребления воды людьми. В то время, как главной причиной потери воды в водохранилищах ученые назвали накопление осадочных пород.

Исследователи пока точно не знают, высохнут ли в скором времени все самые большие озера и водохранилища, ведь это зависит от многих факторов. Но современное их состояние действительно пугает.

Ученые считают, что если глобальное потепление будет только усиливаться, а люди будут забирать все больше воды для своих нужд из вышеуказанных водоемов, то ситуация с пресной водой на Земле значительно ухудшится.

В новом исследовании сказано, что правительства стран мира должны принять срочные меры по спасению крупных озер и водохранилищ от высыхания, иначе нас ждет катастрофа с питьевой водой.
  • Вчера, 20:46
  • DTV
  • Просмотров: 53
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • Болгария изменила правила въезда для туристов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна