Британия начнет переговоры с Кишинёвом о новом соглашении по возвращению мигрантов на родину, поскольку премьер-министр Риши Сунак сталкивается с внутренним давлением по сокращению миграции в Соединённом Королевстве.
Провести переговоры на этот счёт с молдавским правительством было целью участия Риши Сунака в саммите Европейского политического сообщества в Бульбоаке, передает enews.md со ссылкой на politico.eu
Британский премьер "сделал борьбу с нелегальной миграцией одним из своих главных приоритетов и сталкивается с призывами внутри своей собственной Консервативной партии сократить общее число мигрантов.
Данные, опубликованные на прошлой неделе, показывают, что в 2022 году численность населения Великобритании за счет миграции увеличилась на 606 000 человек, что является рекордным показателем".