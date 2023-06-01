Чешская Республика намерена открыть офис военного атташе в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, находясь в Молдове.
Чешский чиновник провел пресс-конференцию со своим молдавским коллегой Дорином Речаном. Он затронул тему сотрудничества между Кишиневом и Прагой, а также рассказал о вызовах, через которые проходит страна в контексте войны в Украине, сообщает noi.md ссылаясь на realitatea.
"Мы знаем, что Республика Молдова находится в процессе модернизации своей обороны. Будет установлен радар воздушного слежения. В августе мы откроем офис чешского военного атташе в Молдове. Это облегчит обмен информацией", - заявил Фиала.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует выделить очередной грант в размере €6 млн, чтобы помочь организациям гражданского общества Молдовы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. На этот раз речь идёт в том числе о проектах, связанных с энергетическим переходом.