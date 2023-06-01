Dnestr.TV

 
0

Премьер Чехии: Прага намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе

Премьер Чехии: Прага намерена открыть в Молдавии в августе офис военного атташе

Чешская Республика намерена открыть офис военного атташе в Кишиневе. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, находясь в Молдове.

Чешский чиновник провел пресс-конференцию со своим молдавским коллегой Дорином Речаном. Он затронул тему сотрудничества между Кишиневом и Прагой, а также рассказал о вызовах, через которые проходит страна в контексте войны в Украине, сообщает noi.md ссылаясь на realitatea.

"Мы знаем, что Республика Молдова находится в процессе модернизации своей обороны. Будет установлен радар воздушного слежения. В августе мы откроем офис чешского военного атташе в Молдове. Это облегчит обмен информацией", - заявил Фиала.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует выделить очередной грант в размере €6 млн, чтобы помочь организациям гражданского общества Молдовы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС. На этот раз речь идёт в том числе о проектах, связанных с энергетическим переходом.

  • Сегодня, 11:22
  • DTV
  • Просмотров: 11
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Линксервис : борьба продолжается
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Линксервис : борьба продолжается
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна