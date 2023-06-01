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В Румынии сшили футболку длиной более 100 метров

В Румынии сшили футболку длиной более 100 метров
Фото: Guinness World Records

Рекордная по размеру футболка полностью изготовлена из переработанных материалов.
Футболка, представленная румынской компанией Asociatia 11even, местным супермаркетом Kaufland Romania и Federatia Romana, была создана в попытке привлечь больше людей к проблеме переработки материалов.

Самая большая футболка имеет длину 108,96 метра и ширину 73,48 метра – её внесли в Книгу рекорда Гиннесса. После фиксации рекорда из футболки пообещали сделать 10 000 отдельных предметов одежды для детей из малообеспеченных семей, передает rtraveler.ru.

Ткань футболки была изготовлена из более чем 500 000 переработанных пластиковых бутылок, на сбор которых ушло более трех недель, а на пошив у швей ушел месяц. Дизайн представляет собой переосмысленную модель национального флага и включает трехцветный пояс, который также используется на официальной майке румынской команды по регби.

В Румынии сшили футболку длиной более 100 метров
Фото: Guinness World Records

В Румынии сшили футболку длиной более 100 метров
Фото: Guinness World Records
  • Сегодня, 13:25
  • DTV
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