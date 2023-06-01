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В районе одного из пляжей Одессы в Черном море обнаружили пятно нефтепродуктов

В районе одного из пляжей Одессы в Черном море обнаружили пятно нефтепродуктов
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG/Одесский порт

Пятно с характерным запахом нефтепродуктов появилось около пляжа рядом с одесским портом. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.


В районе пляжа Отрада в Одессе на поверхности Черного моря обнаружили пятно нефтепродуктов. Об этом 3 июня проинформировал сайт городского совета.

"В районе пляжа Отрада на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", – сказано в релизе.

В горсовете рассказали, что сотрудники Госэкоинспекции сегодня утром отобрали пробы морской воды в месте загрязнения для анализа. Госэкоинспекция и профильные департаменты городского совета Одессы сейчас устанавливают объемы и источники загрязнения, говорится в релизе.

Арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописано, кто и как будет контролировать его выполнение, пишет odesa.novyny.live.
  • Вчера, 23:08
  • DTV
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