Пятно с характерным запахом нефтепродуктов появилось около пляжа рядом с одесским портом. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В районе пляжа Отрада в Одессе на поверхности Черного моря обнаружили пятно нефтепродуктов. Об этом 3 июня проинформировал сайт городского совета.
"В районе пляжа Отрада на морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", – сказано в релизе.
В горсовете рассказали, что сотрудники Госэкоинспекции сегодня утром отобрали пробы морской воды в месте загрязнения для анализа. Госэкоинспекция и профильные департаменты городского совета Одессы сейчас устанавливают объемы и источники загрязнения, говорится в релизе.
Арендаторам пляжей предоставили время до 5 июня, чтобы подготовить побережье к туристическому сезону. В приоритете должна быть безопасность одесситов и гостей города. Кроме того, в приказе об открытии пляжей будет прописано, кто и как будет контролировать его выполнение, пишет odesa.novyny.live.