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На Украине намерены усилить контроль за пересечением границы

На Украине намерены усилить контроль за пересечением границы
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская пограничная служба усилит контроль за пересечением границы по системе «Шлях» (укр. — «Путь»). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале, пишет mk.ru.

«Госпогранслужба усиливает мероприятия касательно установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему "Шлях"», — говорится в сообщении погранслужбы.

Также там отметили, что на сегодняшний день 38 украинцам временно прекращен доступ к «Шляху», 126 — предъявили обвинения, четверо — осуждены. В погранслужбе приняли решение ужесточить контроль из-за случаев использования системы для того, чтобы вернуться на Украину.

По данным украинских СМИ, «Шлях» позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) на законных основаниях пересекать границу с Украиной при действии в стране военного положения.

На Украине ежедневно задерживают около 20 человек при попытке незаконно выехать из страны

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что желающие покинуть страну пытаются представить поддельные документы, которые могли бы дать право на выезд, сообщает ТАСС.

Госпогранслужба Украины ежедневно задерживает около 20 человек при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны. Такие данные привел представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что желающие покинуть страну пытаются представить поддельные документы, которые могли бы дать право на выезд. Такое право имеют мужчины, представившие документ о смерти жены, отца, имеющие троих детей до 18 лет, а также непригодные к военной службе по медицинским показаниям.

На Украине 24 февраля 2022 года было введено военное положение. На следующий день Госпогранслужба сообщила о запрете гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну до окончания его действия.

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