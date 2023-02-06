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В Молдове установят радар для воздушного наблюдения

В Молдове установят радар для воздушного наблюдения
Фото: открытые источники

Последняя делегация участников саммита Европейского политического сообщества, который прошел 1 июня в Бульбоаке, покинула Молдову. Об этом сообщил глава Погранполиции Росиян Василой. Высокопоставленные гости провели ряд двусторонних встреч. На одной из них - с участием премьеров Молдовы и Чехии - стало известно, что в Молдове появится первый радар обнаружения беспилотников и ракет. Подробностей чиновники разглашать не стали, отметив лишь, что в августе Чехия также откроет офис военного атташе в Молдове, передает tv8.md.

"Чешские компании хорошо оснащены, чтобы помочь Молдове модернизировать свои силы обороны. Знаем, что Молдова действительно находится на пути к модернизации своей обороны и безопасности. Мы знаем, что будет установлен новый радар для наблюдения за воздушным пространством Молдовы. В августе мы откроем новый офис для чешского военного атташе в Молдове, чтобы еще больше углубить двустороннее сотрудничество и в области обороны. Это также облегчит обмен информацией в этой области", - сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Журналисты хотели узнать более подробную информацию об этой системе, но в пресс-службе Минобороны РМ сказали, что детали предоставят позже.

Премьер-министры также обсудили поддержку Чехии на пути вступления Молдовы в Евросоюз. Дорин Речан утверждает, что страна подходит к завершению выполнения девяти рекомендаций Европейской комиссии, сделанных год назад, когда нашей стране был предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

"К июню, к июньскому отчету в Еврокомиссию, рекомендации будут полностью выполнены. Параллельно Республика Молдова сформировала 35 групп для корректировки законодательства, корректировки институтов и реализации на практике требований 33 глав законодательства", - сказал Речан.

За последние годы Чехия реализовала в Молдове 50 проектов в области экологии, инфраструктуры и образования на сумму около 14 миллионов евро.
  • Сегодня, 10:17
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