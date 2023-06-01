Приднестровец Андрей Сенькив стал чемпионом мира по жиму лёжа на соревнованиях в Италии.
Тираспольчанин выступал в весовой категории до 82,5 кг, где была плотная конкуренция – 27 спортсменов. Приднестровец лидировал в отдельном упражнении – жиме штанги. Столичный атлет поднял вес 185 кг и по коэффициенту стал абсолютным чемпионом среди всех категорий, за что получил Кубок, пишет novostipmr.com.
«Конечно, я результатом остался доволен», - сказал Андрей Сенькив.
Трёхдневный чемпионат мира по пауэрлифтингу WDFPF проходит на острове Сардиния. В турнире принимают участие 275 силачей со всего мира.