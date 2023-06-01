Dnestr.TV

 
0

Тираспольчанин поднял штангу весом 185 кг

Тираспольчанин поднял штангу весом 185 кг

Приднестровец Андрей Сенькив стал чемпионом мира по жиму лёжа на соревнованиях в Италии.

Тираспольчанин выступал в весовой категории до 82,5 кг, где была плотная конкуренция – 27 спортсменов. Приднестровец лидировал в отдельном упражнении – жиме штанги. Столичный атлет поднял вес 185 кг и по коэффициенту стал абсолютным чемпионом среди всех категорий, за что получил Кубок, пишет novostipmr.com.

«Конечно, я результатом остался доволен», - сказал Андрей Сенькив.

Трёхдневный чемпионат мира по пауэрлифтингу WDFPF проходит на острове Сардиния. В турнире принимают участие 275 силачей со всего мира.
  • Сегодня, 10:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна