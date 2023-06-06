Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало срочно созвать Совет Безопасности ООН из-за прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Как передает ТАСС, с данной инициативой выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Порядок действий Киева утвердили в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Между тем такая быстрая подготовленность к событию может сыграть против Киева, так как наводит на мысль, что там были заранее в курсе, что Каховскую дамбу прорвет, сообщает eadaily.com
И на это указывает масса косвенных признаков. Например, уже точно известно, что киевский режим заранее начал сбрасывать воду с ДнепроГЭСа, который находится выше Каховской ГЭС.
Иллюстрация: theia-land.fr
Именно такие данные зафиксировал французский мониторинговый портал Theia-land. Из них следует, что уровень воды в Каховском водохранилище был искусственно поднят с 14 до 17,5 метра незадолго до подрыва и затопления.
И в настоящее время сброс воды из верховьев продолжается. Об этом говорит тот факт, что уровень воды в Каховском водохранилище не падает, несмотря на прорыв дамбы.
Как сообщало EADaily, ранее глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что его город затоплен.
фото : t.me/yurasumy
По данным экстренных служб, на данный момент подтоплено около 600 домов. Вода поднялась до 10—11 метров и продолжает прибывать, максимальный уровень поднятия может составить до 12,5 метра.
Затопление города подтверждают и многочисленные видео, снятые местными жителями. На кадрах видно, как по затопленному центру возле здания горадминистрации Новой Каховки плавают лебеди.
Напомним, что накануне обрушилась верхняя часть плотины Каховской ГЭС и вода устремилась вниз по течению Днепра — в сторону Херсона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что из-за обстрела бандеровскими формированиями разрушились шандоры и начался неконтролируемый сброс воды.
Преднамеренная диверсия Киева: в Кремле прокомментировали ситуацию на Каховской ГЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева разрушение Каховской ГЭС, передаёт ТАСС
"Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны", – заявил Песков журналистам. По его мнению, данная диверсия связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск.
"Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", – сказал официальный представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве, всю ответственность несут украинские власти.
"Мы можем их решительно отвернуть, решительно отвергнуть, мы официально заявляем. Здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима", – сказал Песков.
По его оценке, разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для жителей региона.
"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия. Последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Экологические последствия. И последствия иного характера, которые еще предстоит установить", – указал пресс-секретарь президента РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила сегодня, 6 июня, внимание на то, что еще в октябре прошлого года постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС.
«21 октября 2022 года постпред России при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС», — написала дипломат в своем телеграм-канале, пишет eadaily.com
«Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» — резюмировала она.