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Внедрение АСОП на общественном транспорте

Внедрение АСОП на общественном транспорте

Приднестровское Правительство направило в Верховный Совет проект закона «О внесении дополнения в Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики», который направлен на внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах городских, пригородных и междугородных перевозок, в городском электротранспорте на маршрутах городских перевозок, передаёт newspmr.com

АСОП – современный аппаратно-программный комплекс, позволяющий пассажирам оплачивать проезд в безналичной форме с использованием транспортной карты.

В частности, предлагается пункт 2 статьи 815 Гражданского кодекса ПМР дополнить частью третьей следующего содержания:

«Допускается заключение договора перевозки пассажира с перевозчиком на автомобильном транспорте общего пользования на регулярных маршрутах городских, пригородных и междугородных перевозок, в городском электротранспорте на регулярных маршрутах городских перевозок через оператора автоматизированной системы оплаты проезда и (или) оператора автомобильных перевозок, которое удостоверяется билетом, в том числе в электронной форме».

В сопроводительной записке к законопроекту отмечается, что эффективность введения в транспорте автоматизированной системы оплаты проезда подтверждена во всех развитых странах.

«Современное и качественное развитие пассажирских перевозок, в том числе путем внедрения современных технологий, позволяющих применять систему электронных платежей на транспорте, будет способствовать уходу от «теневых» и «серых» схем осуществления расчетов за предоставленные транспортные услуги», - подчеркивается в сопровождении к документу.

Социально-экономические последствия принятия представленного проекта закона:

- повышение собираемости оплаты за проезд в городском электротранспорте и автомобильном транспорте общего пользования;
- повышение качества обслуживания пассажиров, экономическая привлекательность и удобство оплаты проезда для населения;
- осуществление мониторинга пассажиропотоков для совершенствования обслуживания населения;
- осуществление учета выполненной работы перевозчиками с дифференциацией по времени суток, по социальным группам и другим факторам;
- увеличение доли безналичных расчетов для снижения расходов, связанных с обращением наличных денег;
- минимизация возможностей фальсификации проездных документов;
- эффективный контроль и учёт перевозки граждан, имеющих права на льготы;
- минимизация нарушений правил перевозки пассажиров и багажа, как со стороны перевозчиков, так и со стороны пассажиров.

Предполагаемое время вступления в силу дополнения в Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики – 1 сентября 2023 года.

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