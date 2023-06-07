Приднестровское Правительство направило в Верховный Совет проект закона «О внесении дополнения в Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики», который направлен на внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах городских, пригородных и междугородных перевозок, в городском электротранспорте на маршрутах городских перевозок, передаёт newspmr.com
АСОП – современный аппаратно-программный комплекс, позволяющий пассажирам оплачивать проезд в безналичной форме с использованием транспортной карты.
В частности, предлагается пункт 2 статьи 815 Гражданского кодекса ПМР дополнить частью третьей следующего содержания:
«Допускается заключение договора перевозки пассажира с перевозчиком на автомобильном транспорте общего пользования на регулярных маршрутах городских, пригородных и междугородных перевозок, в городском электротранспорте на регулярных маршрутах городских перевозок через оператора автоматизированной системы оплаты проезда и (или) оператора автомобильных перевозок, которое удостоверяется билетом, в том числе в электронной форме».
В сопроводительной записке к законопроекту отмечается, что эффективность введения в транспорте автоматизированной системы оплаты проезда подтверждена во всех развитых странах.
«Современное и качественное развитие пассажирских перевозок, в том числе путем внедрения современных технологий, позволяющих применять систему электронных платежей на транспорте, будет способствовать уходу от «теневых» и «серых» схем осуществления расчетов за предоставленные транспортные услуги», - подчеркивается в сопровождении к документу.
Социально-экономические последствия принятия представленного проекта закона:
- повышение собираемости оплаты за проезд в городском электротранспорте и автомобильном транспорте общего пользования; - повышение качества обслуживания пассажиров, экономическая привлекательность и удобство оплаты проезда для населения; - осуществление мониторинга пассажиропотоков для совершенствования обслуживания населения; - осуществление учета выполненной работы перевозчиками с дифференциацией по времени суток, по социальным группам и другим факторам; - увеличение доли безналичных расчетов для снижения расходов, связанных с обращением наличных денег; - минимизация возможностей фальсификации проездных документов; - эффективный контроль и учёт перевозки граждан, имеющих права на льготы; - минимизация нарушений правил перевозки пассажиров и багажа, как со стороны перевозчиков, так и со стороны пассажиров.
Предполагаемое время вступления в силу дополнения в Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики – 1 сентября 2023 года.