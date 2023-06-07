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В Бендерах выбирают лучшее граффити

В Бендерах выбирают лучшее граффити
фото : bendery-ga.org

Государственной администрацией города Бендеры был объявлен конкурс на создание эскизного проекта росписи стен путепровода на улице Коммунистической, в районе фабрики ОАО «Флоаре». В рамках него проводится промежуточное общественное голосование. Это важный этап в конкурсе. Администрация придает большое значение мнению общественности, стремиться учитывать интересы и предпочтения горожан. Общественное голосование позволит жителям определить лучшую художественную работу и внести свой вклад в создание привлекательной городской среды, сообщается на сайте госадминистрации

Процесс участия прост и доступен каждому желающему. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить, чтобы проголосовать за своего любимого участника:

- Посетите сайт Государственной администрации и найдите раздел, посвященный голосованию.
- Ознакомьтесь с работами участников конкурса. Изучите их творческое видение, стиль и передаваемые эмоции. Уделите внимание деталям, цветам и композиции.
- Выберите своего любимого участника и проголосуйте за его работу. Мы просим вас сделать объективный выбор, основываясь на своих личных предпочтениях и впечатлениях.
- Проголосовать можно посредством пабликов БЕНДЕРЫ ИНФО: Viber - https://clck.ru/X2uio Telegram – https://t.me/bendery_tv Instagram - https://www.instagram.com/bendery.tv или же отправив письмо на почту: uaig_bendery@mail.ru.

Работа № 1, автор: Головченко Оксана Алексеевна:

В Бендерах выбирают лучшее граффити

Работа № 2, автор: Пушкарев Валерий Геннадьевич команда "White Tigers Crew":

В Бендерах выбирают лучшее граффити

Конкурс граффити – это не только уникальное проявление художественного таланта, но и способ сделать город еще привлекательнее и насыщеннее культурой. Государство стремится поддерживать и развивать творческое сообщество в республике, а также создать точки притяжения, которые будут радовать глаз и вдохновлять жителей и гостей.

  • Сегодня, 14:22
  • DTV
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