Государственной администрацией города Бендеры был объявлен конкурс на создание эскизного проекта росписи стен путепровода на улице Коммунистической, в районе фабрики ОАО «Флоаре». В рамках него проводится промежуточное общественное голосование. Это важный этап в конкурсе. Администрация придает большое значение мнению общественности, стремиться учитывать интересы и предпочтения горожан. Общественное голосование позволит жителям определить лучшую художественную работу и внести свой вклад в создание привлекательной городской среды, сообщается на сайте госадминистрации
Процесс участия прост и доступен каждому желающему. Вот несколько шагов, которые нужно выполнить, чтобы проголосовать за своего любимого участника:
- Посетите сайт Государственной администрации и найдите раздел, посвященный голосованию. - Ознакомьтесь с работами участников конкурса. Изучите их творческое видение, стиль и передаваемые эмоции. Уделите внимание деталям, цветам и композиции. - Выберите своего любимого участника и проголосуйте за его работу. Мы просим вас сделать объективный выбор, основываясь на своих личных предпочтениях и впечатлениях. - Проголосовать можно посредством пабликов БЕНДЕРЫ ИНФО: Viber - https://clck.ru/X2uio Telegram – https://t.me/bendery_tv Instagram - https://www.instagram.com/bendery.tv или же отправив письмо на почту: uaig_bendery@mail.ru.
Работа № 1, автор: Головченко Оксана Алексеевна:
Работа № 2, автор: Пушкарев Валерий Геннадьевич команда "White Tigers Crew":
Конкурс граффити – это не только уникальное проявление художественного таланта, но и способ сделать город еще привлекательнее и насыщеннее культурой. Государство стремится поддерживать и развивать творческое сообщество в республике, а также создать точки притяжения, которые будут радовать глаз и вдохновлять жителей и гостей.