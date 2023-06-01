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В Одессе появился диагональный пешеходный переход

В Одессе появился диагональный пешеходный переход
фото : dumskaya.net

Первый в истории города диагональный пешеходный переход появился в Одессе.

Как сообщили в коммунальном учреждении «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение», он находится на пересечении Екатерининской и Ланжероновской улиц, пишет dumskaya.net

Сотрудники КУ нанесли холодным пластиком соответствующую разметку и перенастроили светофоры. Теперь там возможна временная остановка всего автомобильного трафика, позволяющая всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях, в том числе по диагонали.

Впервые такие переходы стали использовать в Канаде и Соединенных Штатах в конце 1940-х годов, но позже они потеряли популярность среди дорожных инженеров, поскольку давали излишний приоритет пешеходам.

В Одессе появился диагональный пешеходный переход

Ранее "Моя Одесса" сообщила что в Одессе выбрали лучшие проекты реконструкции Театральной площади.

Жюри определило победителей открытого архитектурного конкурса на лучший проект благоустройства Театральной площади. Но их предложения назвали «относительно лучшими». Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

К сожалению, ни одно из проектных предложений не может быть воплощено без существенной доработки, — резюмировали в жюри.

Впрочем, обещанные деньги архитекторы все же получат. Первую премию присудили проекту № 241276, вторую — проекту № 270519, третью — проекту № 081268. Остальные работы отметят поощрительными премиями.

Лучшие проектные решения обещают использовать при дальнейшем проектировании.
В Одессе появился диагональный пешеходный переход

В Одессе появился диагональный пешеходный переход

В Одессе появился диагональный пешеходный переход
фото : edinaya-odessa.org

В начале года городской департамент архитектуры и градостроительства объявил открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение по благоустройству Театральной площади. На рассмотрение жюри предоставлено семь проектных предложений.
  • Сегодня, 14:48
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