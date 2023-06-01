Первый в истории города диагональный пешеходный переход появился в Одессе.
Как сообщили в коммунальном учреждении «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение», он находится на пересечении Екатерининской и Ланжероновской улиц, пишет dumskaya.net
Сотрудники КУ нанесли холодным пластиком соответствующую разметку и перенастроили светофоры. Теперь там возможна временная остановка всего автомобильного трафика, позволяющая всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях, в том числе по диагонали.
Впервые такие переходы стали использовать в Канаде и Соединенных Штатах в конце 1940-х годов, но позже они потеряли популярность среди дорожных инженеров, поскольку давали излишний приоритет пешеходам.
Ранее "Моя Одесса" сообщила что в Одессе выбрали лучшие проекты реконструкции Театральной площади.
Жюри определило победителей открытого архитектурного конкурса на лучший проект благоустройства Театральной площади. Но их предложения назвали «относительно лучшими». Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
К сожалению, ни одно из проектных предложений не может быть воплощено без существенной доработки, — резюмировали в жюри.
Впрочем, обещанные деньги архитекторы все же получат. Первую премию присудили проекту № 241276, вторую — проекту № 270519, третью — проекту № 081268. Остальные работы отметят поощрительными премиями.
Лучшие проектные решения обещают использовать при дальнейшем проектировании.
фото : edinaya-odessa.org
В начале года городской департамент архитектуры и градостроительства объявил открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение по благоустройству Театральной площади. На рассмотрение жюри предоставлено семь проектных предложений.