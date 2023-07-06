7 июня молдавские фермеры вышли на протест. Аграрии заявляют, что на состоявшейся во вторник, 6 июня, встрече с премьер-министром они услышали "только общие обещания".
Аграрии утверждают, что на встрече с Дорином Речаном они услышали только общие фразы, в то время как большинству из них через 2-3 месяца грозит банкротство, сообщает tv8.md
"В ходе обсуждения фермеры обнаружили, что, к сожалению, даже некоторые более конкретные обещания, сформулированные властями еще в марте, до сих пор не выполнены", — отмечается в пресс-релизе ассоциации Forța Fermierilor.
"Если нас не услышат, протест может перекинуться на столицу. Требования остаются прежними", — заявили фермеры.
"Протест носит исключительно экономический характер, и мы просим все политические силы, особенно политико-криминальные группировки, держаться подальше от нашего протеста. Мы немедленно вызовем полицию для выявления политических провокаторов и для поддержания общественного порядка.
Мы заранее приносим извинения всем жителям страны за возможные неудобства, которые могут возникнуть на национальных трассах во время проведения акций протеста. Но мы не можем больше ждать. Нож дошел до кости", — сообщает Forța Fermierilor.
Ранее фермеры заявили, что будут протестовать без перерыва с 7 по 30 июня на Площади великого национального собрания. Согласно документу, подписанному исполнительным директором Ассоциации Александром Слусарем, на протесте ожидается около тысячи человек с примерно 300 единицами сельхозтехники.
Фермеры будут протестовать против "халатного отношения госструктур к агропромышленному комплексу". Аграрии призывали к поддержке властей в условиях роста цен на топливо, сообщали о несвоевременных выплатах субсидий, а также просили государственной поддержки в связи с импортом зерна из Украины.
Фермеры из северных районов страны вывели свои тракторы на обочины дорог в Бричанах, Единцах, Окнице, Бельцах, Сороках, Фалештах. Протестовать также вышли фермеры из Сынжереи, Каушан, Леова, Хынчешт, Чимишлии, Басарабяски и Кагула, сообщает realitatea.md
Периодически протестующие начинают громко сигналить.
"Ситуация крайне неблагоприятная, высокие цены на все. Мы хотим поддержки от государства. В такой ситуации мы не справляемся. К новому сезону мы не готовы, посмотрим, будет ли поддержка, а сейчас все очень сложно", - заявил фермер.
Список требований аграриев:
- выделение не позднее 1 августа 2023 г. компенсации себестоимости продукции малым и средним фермерам в размере не менее 3000 леев за гектар по сельскохозяйственным культурам первой группы (пшеница, ячмень, рапс);
- временное ограничение по решению КЧС импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Республику Молдова из Украины, при условии, что Европейская комиссия продлит это ограничение для стран Восточной Европы после 5 июня;
- Обязать порт Джурджулешты в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года экспортировать только сельскохозяйственную продукцию молдавского происхождения;
- Выплата до 1 июля 2023 года всей задолженности по субсидиям за 2022 год;
- Внесение изменений (со вступлением в силу до 10 июня 2023 г.) в закон о Программе возмещения НДС, в части продления действия этой программы до конца года и расширения числа получателей льгот и уплачиваемых сумм.