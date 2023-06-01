Начиная со следующей субботы в Бендерах стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Первая ярмарка начнёт свою работу в микрорайоне Шелковом уже 17 июня 2023 года. Выездную торговлю овощами и фруктами, а также продуктами питания организуют по всем микрорайонам города до конца осени. В этом сезоне организаторы обещают 23 таких мероприятия, сообщает newspmr.com
ИЮНЬ 17 июня – микрорайон «Шёлковый», ул. Крупской, вдоль жилого дома № 1-А (на проезжей части дороги) 24 июня – микрорайон «Борисовка», площадка по ул. Панфилова, 5
ИЮЛЬ 1 июля – микрорайон «Солнечный», ул. 40 лет Победы, в районе жилых домов № 33, № 35, № 37 (напротив дома № 32) 8 июля – микрорайон «Ленинский», ул. Победы, 1 - в районе дома №10 (площадка между сквером и домом) 15 июля – микрорайон «Липканы», ул. Энгельса, 1 Г (площадка за павильоном «Комбикорма»); 22 июля – микрорайон «Хомутяновка», угол улиц Школьной и Железнодорожной (возле магазина «Салют» ООО «Савитал») 29 июля – микрорайон «Борисовка», ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-А (на прилегающей территории рынка «Борисовский» ООО «Витара»)
АВГУСТ 5 августа – микрорайон «Солнечный», ул. 40 лет Победы, в районе жилых домов № 33, № 35, № 37 (напротив дома № 32) 12 августа – микрорайон «Борисовка», площадка по ул. Панфилова, 5 19 августа – микрорайон «Северный», в районе жилого дома № 13 (площадка на территории мини-рынка перед магазином ООО «Лендиана») 26 августа – микрорайон «Шёлковый», ул. Крупской, вдоль жилого дома № 1-А (на проезжей части дороги)
СЕНТЯБРЬ 9 сентября – микрорайон «Ленинский», ул. Победы, 1 - в районе дома №10 (площадка между сквером и домом) 16 сентября – микрорайон «Липканы», ул. Энгельса, 1 Г (площадка за павильоном «Комбикорма»); 23 сентября – село Гыска, ул. Ленина (в районе магазина «Мечта хозяйки»); 30 сентября – микрорайон «Хомутяновка», угол улиц Школьной и Железнодорожной (возле магазина «Салют» ООО «Савитал») ОКТЯБРЬ 7 октября – микрорайон «Борисовка», ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-А (на прилегающей территории рынка «Борисовский» ООО «Витара») 14 октября – село Протягайловка, ул. Первомайская, 11 (на площадке в районе здания Администрации с. Протягайловка) 21 октября – микрорайон «Солнечный», ул. 40 лет Победы, в районе жилых домов № 33, № 35, № 37 (напротив дома № 32) 28 октября – микрорайон «Борисовка», площадка по ул. Панфилова, 5
НОЯБРЬ 4 ноября – микрорайон «Северный», в районе жилого дома № 13 (площадка на территории мини-рынка перед магазином ООО «Лендиана») 11 ноября – микрорайон «Шёлковый», ул. Крупской, вдоль жилого дома № 1-А (на проезжей части дороги) 18 ноября – микрорайон «Ленинский», ул. Победы, 1 - в районе дома №10 (площадка между сквером и домом) 25 ноября – микрорайон «Борисовка», ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-А (на прилегающей территории рынка «Борисовский» ООО «Витара»)
Популярность ярмарок у приднестровцев объясняется хорошим качеством поставляемой сельхозпродукции и привлекательной ценовой политикой.