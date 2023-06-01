фото: point.md на юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы
Жителям затопленных районов Николаевской, Херсонской и Запорожской областей запретили ловить, продавать и есть рыбу. Есть угроза заболевания ботулизмом.
Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на главу Снигиревской ГВА Ивана Кухту и Министерство здравоохранения в Telegram.
В Николаевской области провели районную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.
По словам Кухты, в Снегиревской общине наблюдается мор рыбы. Поэтому на территории Снигиревской и Гороховской общин запретили ловить и продавать рыбу. Жителям советуют воздержаться от потребления рыбы.
"Не подвергайтесь опасности. Ведь некоторые бессознательные жители уже начали реализацию мертвой рыбы", - сообщил глава ГВА.
Министерство здравоохранения Украины также отмечает, что в следующие 3-5 дней в затопленных районах на юге Украины из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено.
"Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций", - говорят в Минздраве Украины.
Специалисты отмечают, что среди симптомов ботулизма - боли в животе, рвота, диарея, повышенная температура тела.
Кроме того, Минздрав советует не пить и не использовать воду из рек и колодцев. Воду нужно кипятить даже для мытья фруктов и овощей. Также жителям пострадавших территорий рекомендуют:
не потреблять подтопленные продукты (даже консервацию); пить только бутилированную воду; термически обрабатывать все продукты: варить, жарить или печь; тщательно мыть руки с мылом; не одевать вещи, которые были загрязнены во время подтопления.