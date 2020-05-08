В Законе ПМР «О противодействии экстремистской деятельности» закрепили право Прокурора ПМР и его заместителя, а также право Министерства государственной безопасности ПМР обращаться в суд с заявлением о признании организаций или их структурных подразделений экстремистскими. Автор законодательной инициативы – Прокурор ПМР. По мнению Анатолия Гурецкого, инициатива направлена на конкретизацию уже действующих норм в вопросе противодействия экстремистской деятельности. Вместе с изменениями в Закон ПМР «О противодействии экстремистской деятельности» изменения внесли также в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы ПМР.
На пленарном заседании в рамках второго чтения депутаты обсудили поправки к законопроектам. В них уточнили, что рассматривать дела о признании организаций или их структурных подразделений экстремистскими будет Верховный суд ПМР, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Предусмотрели поправками и возможность привлекать к уголовной ответственности руководителей и членов организаций, признанных судом экстремистскими.
Руководство такой организации могут наказать штрафом в размере от 2 000 до 3 500 РУ МЗП (1 РУ МЗП = 18 р. 40 коп.) или приговорить к лишению свободы сроком от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
А за участие в деятельности организации, признанной судом экстремистской, может грозить штраф до 2 500 РУ МЗП или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Поправки к законопроектам депутаты Верховного Совета поддержали единогласно.
Новые нормы в Законе ПМР «О противодействии экстремистской деятельности» и в Гражданском процессуальном кодексе начнут действовать сразу после подписания Президентом и официального опубликования.
А изменения в Уголовный кодекс ПМР начнут действовать через 14 дней после подписания.