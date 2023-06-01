Украина и Молдова разрабатывают планы по снижению железнодорожных тарифов на транспортировку украинской агропродукции.
Кроме экономической выгоды для Украины это позволит молдавской железной дороге значительно увеличить объемы транзитных перевозок. Об этом сообщили в Министерстве агрополитики Украины, со ссылкой на usm.media передает mybusiness.md
Также такое решение позволит разгрузить румынскую логистическую инфраструктуру.
«В ближайшие недели украинская и молдавская железные дороги должны сообщить о достигнутых договоренностях, которые должны снизить тарифы на железнодорожные перевозки по территории республики Молдова в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац», — говорится в сообщении.