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Молдова планирует снизить тарифы на перевозку украинского зерна

Молдова планирует снизить тарифы на перевозку украинского зерна

Украина и Молдова разрабатывают планы по снижению железнодорожных тарифов на транспортировку украинской агропродукции.

Кроме экономической выгоды для Украины это позволит молдавской железной дороге значительно увеличить объемы транзитных перевозок. Об этом сообщили в Министерстве агрополитики Украины, со ссылкой на usm.media передает mybusiness.md

Также такое решение позволит разгрузить румынскую логистическую инфраструктуру.

«В ближайшие недели украинская и молдавская железные дороги должны сообщить о достигнутых договоренностях, которые должны снизить тарифы на железнодорожные перевозки по территории республики Молдова в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац», — говорится в сообщении.
  • Сегодня, 08:14
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