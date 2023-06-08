Геополитическая обстановка вокруг Приднестровья существенно влияла в прошлом году на ситуацию в финансовом секторе ПМР. С оценки внешней ситуации начал свой доклад по отчету о деятельности Центробанка в 2022 году председатель ПРБ Владислав Тидва, сообщила пресс-служба ВС ПМР
«Отмечалась высокая волатильность финансовых рынков, кратное подорожание отдельных сырьевых товаров и самая высокая с 1996 года мировая потребительская инфляция. В целях сдерживания инфляции так называемые развитые страны мира в 2022 году были вынуждены перейти к ужесточению денежно-кредитной политики. Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны денежных властей США и ЕС, а также санкции против Российской Федерации создали предпосылки для экономического спада в западных экономиках и, прежде всего, в странах Европейского Союза», - подчеркнул Владислав Тидва.
Среди основных факторов, которые оказали существенное влияние на развитие экономики в 2022 году были:
- высокая импортируемая инфляция на готовую продукцию (привело к росту внутренних цен);
- разрыв логистических цепочек приднестровских предприятий с партнерами из России и Украины, что привело к ограничениям доставки продукции предприятий и кратному увеличению расходов на транспортировку;
- санкции против банковской системы РФ негативно повлияли на возможность оплаты импорта и получения выручки за приднестровские товары, экспортированные в ЕС;
- отсутствие в необходимом объеме природного газа в газотранспортной системе в течение 2022 года, что негативно повлияло на производственный сектор;
- сложности с вывозом продукции сельского хозяйства, в частности зерновой группы, в том числе по причине исключения Одесского порта как транспортного хаба.
Владислав Тидва подчеркнул, что перечисленные факторы привели к сокращению ВВП в реальном выражении на 14,7%, а объема промышленного производства – на 21,3%. Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций также были ниже параметров 2021 года, что связано с уменьшением урожайности в сфере растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий сезона 2021-2022 гг.
В докладе по отчету о деятельности ПРБ в 2022 году есть и положительные результаты. Так денежно-кредитная политика сохранила принцип преемственности и реализуется в рамках таргетирования обменного курса доллара США по отношению к рублю ПМР. В качестве главного индикатора используется реальный эффективный курс приднестровского рубля.
«В условиях высокой инфляции и волатильности мировых финансовых рынков, проводимая валютная политика носила стабилизирующий характер. Целевой ориентир денежно-кредитной политики Приднестровского республиканского банка – курс доллара США, в 2022 году он находился на нижнем уровне установленного диапазона 16,1-16,5 рублей за 1 доллар. Укрепление реального эффективного курса приднестровского рубля составило 2,6%. Ситуация на валютном рынке Приднестровья была контролируемой. В целом на наличном и безналичном рынке сформировалось нетто-предложение валюты со стороны физических и юридических лиц», - сказал глава Центробанка.
По словам Владислава Тидвы, на финансовом рынке Приднестровья ситуация сохранялась стабильной. Государство продолжило кредитовать юридические лица по стандартным программам, в том числе по субсидированию процентных ставок по кредитам для приоритетных отраслей экономики на покупку основных средств. 183 организации обратились за льготными кредитами с начала действия этой программы.
Население тоже продолжает брать кредиты, причем больше рублевых. Средняя долговая нагрузка на физических лиц составляет 20%, рекомендуемые значения - 30%. Продолжилось кредитование населения в рамках программ льготного ипотечного кредитования. Купить жилье можно по трем направлениям: - президентская программа «Завершение строительства недостроенных жилых объектов на долевом участии» (в 2022 году посредством кредитования собственное жилье получили 37 семей, кредиты выданы на сумму 3,3 млн рублей);
- собственные программы коммерческих банков по льготному кредитованию работников бюджетной сферы для покупки жилья на вторичном рынке (93 семьи взяли кредиты на сумму 17,0 млн. рублей);
- госпрограмма по жилищным сертификатам для молодых семей (76 заемщиков получили кредиты в объеме 17,6 млн рублей).
Все кредиты выдаются сроком до 10 лет и номинированы в рублях без привязки к иностранной валюте.
Что касается безналичных расчетов и банковских карт, их количество возросло, отметил глава ПРБ.
«На 1 января 2023 года количество локальных банковских карт, находящихся в обращении, составило 328 307 единиц (рост на 7%). Из них на физических лиц приходится 94,6%, на юридических – 1,3%. Отмечается активное увеличение числа карт индивидуальных предпринимателей – за год еще в 1,8 раза, до 13,3 тыс. единиц. Количество точек обслуживания с возможностью оплаты безналичным путем выросло на 29,5%, до 5 543 торговых точек. 31,3% розничных покупок товаров и услуг оплачивается безналичным путем», - сообщил данные по 2022 году Владислав Тидва.
В 2,6 раза увеличилось количество операций по банковским переводам с карты на карту, в том числе по номеру телефона. Пользуются популярностью и переводы по номеру телефона с российских банковских карт на приднестровские и наоборот.
В сфере страхования в Приднестровье действуют две страховые организации. За 2022 год страховщики заключили больше 109 тысяч договоров (это на 1,2% меньше, чем в 2021-м). В то же время объем страховых выплат по всем видам страхования составил 14,4 млн. рублей, что на 17% больше значения 2021 года. С 1 января 2023 года страховые организации перешли на новые стандарты бухгалтерского учета и план счетов, соответствующие современным принципам.
Председатель ПРБ Владислав Тидва подчеркнул, что аудиторскую проверку в отношении Центробанка Приднестровья провела российская аудиторская компания, нареканий нет. Также нареканий по работе ПРБ нет у Счетной палаты Приднестровья.