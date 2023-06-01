Правительство Молдовы внесло несколько поправок в Уголовный и Административный кодексы, которые ужесточают наказания за военные, экологические, киберпреступления, торговлю людьми, а также за мошенничество с использованием личных данных.
Таким образом, незаконное представление под чужим именем или присвоение чужого имени другому лицу путем регистрации или использования учетных записей пользователей в социальных сетях, веб-порталах, адресов электронной почты, номеров телефонов, карт доступа или иных услуг информационного общества являются преступлениями, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 25 000 до 100 000 леев или лишения свободы на срок от 6 месяцев до 1 года, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, пишет ziarulanational.md
Единственным исключением будет использование псевдонимов, которые не влияют на личные данные.
При этом за незаконное представление под чужим именем или присвоение его другому лицу, путем изготовления либо с использованием мошенническим образом документа, удостоверяющего личность, из национальной системы паспортов, удостоверения личности, разрешения, диплома, свидетельства, справки, записи, платежного счета, автомобильных регистрационных номеров, страховых полисов или любого другого действия или средства влечет штрафы в размере от 125 000 до 500 000 леев или лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
В ходе дебатов на эту тему премьер-министр Молдовы Дорин Речан также обратился к Министерству юстиции с просьбой ужесточить наказания и за фальсификацию результатов выборов.