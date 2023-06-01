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Вопрос переработки фермерского молока обсудили в Правительстве

Вопрос переработки фермерского молока обсудили в Правительстве
фото : government.gospmr

8 июня в Правительстве прошла расширенная встреча премьер-министра Александра Розенберга с представителями сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств. В диалоге также приняли участие вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул.

Поводом для встречи стало обращение в адрес главы государства частных поставщиков молока, которые сдают его на переработку Тираспольскому молочному комбинату (ТМК). Ранее предприятие проводило сбор сырья пять дней в неделю, сейчас – три. Данный факт вызывает беспокойство у производителей, сообщает пресс-служба Правительства.

На совещании отметили, что эта ситуация возникла в результате активной поддержки животноводства в республике и развития общественного сектора производства молока. Крупные сельхозфирмы увеличивают численность стада за счёт покупки нетелей продуктивных молочных пород за рубежом, удои растут. Мелкие производители постепенно вытесняются с рынка. Участники встречи обсуждали шаги, которые нужно предпринять для решения вопроса.

По информации Минсельхозприроды, несколько лет назад у частников и животноводческих предприятий объём производства молока был на одном уровне. В среднем в 2017 году удои были по 7,5 тыс. тонн у каждого. Сейчас благодаря мерам господдержки объёмы промышленного производства молока значительно выросли – до 22 тыс. тонн, из них 5 тыс. тонн – в подсобных хозяйствах, остальное вырабатывают фермы, участвующие в проектах господдержки.

Олег Дилигул отметил, что в личных подсобных хозяйствах не наблюдается увеличение продуктивности, тогда как крупные производители регулярно наращивают удои.

В настоящее время закупочная цена одного литра молока, произведённого в личных подсобных хозяйствах, - 6 рублей 50 копеек. При этом себестоимость молока отличается у каждого производителя. Дотации получают крестьянско-фермерские хозяйства, заключившие договор с перерабатывающим предприятием.

ТМК продолжает принимать молоко только у тех, с кем заключено соглашение, и только в оговоренных объёмах. Те фермеры, которые продолжают увеличивать поголовье КРС, но не оформляют КФХ, не могут рассчитывать на этот рынок сбыта.

Премьер-министр поручил представить детальную информацию о результатах господдержки в разрезе отраслей и ряда важных экономических показателей. По мнению Александра Розенберга, помощь необходимо оказывать эффективным производителям сельхозпродукции, которые развивают материально-техническую базу, оптимизируют издержки, повышают продуктивность, но могут испытывать материальные трудности.

«Безусловно, нам нужно будет оценить текущую ситуацию, связанную с развитием животноводства, и также оценить ситуацию, связанную с переработкой. Возможно, мы проанализируем меры, которые сегодня государство предпринимает для мотивации и оказания поддержки в процессе производства в целом. Мы занимаемся этим системно на протяжении многих лет», — прокомментировал Александр Розенберг.

Главной целью господдержки является укрепление продовольственной безопасности и насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства. Серьёзные подвижки в этом направлении уже есть, констатировали на совещании.

«Мы сегодня имеем за 2022 год 17,5 тыс. тонн молока надоенного, 14,4 млн рублей у нас возмещено за молоко. В целом за период с 2018 года у нас по возмещению государством оказана поддержка в сумме 48 млн рублей. Можно сказать, что практически 48 млн кг молока сдано в переработку. Конечно, индекс импортозамещения должен быть установлен на уровне 70%. Сегодня мы вращаемся в районе 55-60%. Есть в том числе вопрос по обеспечению нашего внутреннего рынка продукцией собственного производства. В первую очередь это касается бюджетной сферы в полном объёме», — отметил Александр Розенберг.

Председатель Правительства озвучил свои предложения по урегулированию ситуации. Каждое из них обсуждалось с производителями и переработчиками молока. Минэкономразвития поручено просчитать экономические сценарии по каждому из них. Среди них: сезонное снижение закупочных цен, пересмотр льгот, стимулирование экспорта.
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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