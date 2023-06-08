Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, передает телеканал «Рада».
По его словам, под водой находится уже половина Каковской гидроэлектростанции (ГЭС) «на 100%, вторая половина на 70% в воде». Вся «земляная вставка» между шлюзом и ГЭС тоже находится под водой и «подлежит размыву», указал глава «Укргидроэнерго», сообщает РИА Новости
«Уровень воды в Каховском водохранилище на этот 12.50 – это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты», — сказал Сирота.
Ранее оперативная группа МЧС России в ходе заседания в Херсонской области поручила властям региона дать предварительную оценку ущерба после разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции и потопления населенных пунктов.
Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Экономист оценил ущерб в результате прорыва Каховской ГЭС
фото: ТАСС/Алексей Коновалов
В результате обрушения дамбы Каховской ГЭС ущерб будет достигать астрономических сумм, считает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 8 июня.
«Дело в том, что мы видим, что многие населенные пункты находятся под водой практически целиком или целиком. И понятно, что ущерб от такой техногенной катастрофы и последовавшего за ним наводнения ниже по течению будет действительно достаточно серьезный», — сказал он.
Экономист отметил, что неясно, кто будет фактически компенсировать разные виды ущерба.
«Понятно, что причиной подобной техногенной катастрофы являются боевые действия. И я думаю, что это будет являться поводом для многих страховых компаний отказаться от компенсации, в случае если имущество пострадавших было застраховано. Мы понимаем, что это много сотен, даже тысяч строений, которым нанесен ущерб, который нужно будет тем или иным образом компенсировать», — добавил эксперт.
В то же время он обратил внимание, что также присутствует ущерб и экологического плана.
«Он тоже очень большой, поскольку, действительно, может сложиться тяжелая эпидемиологическая ситуация, может нарушиться функционирование экосистем в регионе. Думаю, что оценка ущерба экосистеме будет длиться много месяцев, если ни лет, для того чтобы нам всем понять полные последствия данной катастрофы», — заключил Чирков.