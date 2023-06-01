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Упрощение получения адресно-справочной информации

Упрощение получения адресно-справочной информации

Правительство Приднестровской Молдавской Республики предложило упростить выдачу адресно-справочной информации. Конкретнее, собственнику жилого помещения могут предоставить возможность в упрощенном порядке получить справку о регистрации граждан по месту жительства, зарегистрированных либо проживающих в этом помещении, сообщает newspmr.com

Соответствующие изменения в закон «О праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики» направлен на рассмотрение в законодательный орган страны.

В настоящее время:

Собственник жилья может получить адресно-справочную информацию только при наличии разрешения прописанных в данном жилье лиц. Это регулируется законом «О персональных данных», согласно которому адресно-справочная информация относится к данным, которые могут быть предоставлены третьим лицам только при наличии согласия владельца персональных данных, даже в случае, когда третья сторона является близким родственником владельца данных. Операторы и другие лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не разглашать эти данные и не распространять их без согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законом.

«Получить согласие на обработку персональных данных для лиц, находящихся за пределами республики не всегда возможно. Это создает препятствия для граждан, которые являются собственниками жилья и хотят получить справку, так как отсутствие документов, подтверждающих согласие на обработку данных, требуемых законодательством ПМР, является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги», - отмечается в сопровождении к документу.

В соответствии с предлагаемым законопроектом:

Собственник жилого помещения, которое принадлежит ему на праве собственности, будет иметь право на получение информации в форме справки о регистрации по месту жительства относительно лиц, зарегистрированных или проживающих в данном жилом помещении.

«Принятие данного законопроекта направлено на упрощение процесса получения адресно-справочной информации и на гармонизацию с законодательством Российской Федерации, где в сфере правовых отношений уже действуют подобные нормы», - подчеркивается в сопроводительной записке.

Данная законодательная инициатива рекомендована парламентским комитетом по законодательству, правам и свободам граждан к рассмотрению сразу в двух чтениях на одном из ближайших пленарных заседаний Верховного Совета ПМР.
  • Сегодня, 09:53
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