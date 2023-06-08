Законопроект, расширяющий полномочия СИБ, был принят вопреки критике оппозиции и Венецианской комиссии.
Законопроект о Службе информации и безопасности (СИБ) был принят в окончательном чтении на заседании законодательного форума 8 июня, передаёт sputniknews.ru
Документ нацелен на обеспечение независимости СИБ, пересмотр мандата руководства учреждения, уточнение полномочий ведомства.
Ранее проект был раскритикован оппозицией. Так, депутат от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Адела Рэйляну обращала внимание на то, что с принятием пакета законов о СИБ в Молдове будет установлена диктатура, а также на злоупотребления, которые могут быть зарегистрированы после действия данных изменений в законе.
Рэйляну подчеркивала, что проект предполагает установку оборудования по аудио, фото- и видеонаблюдению в домах граждан без их ведома.
Жесткой критике документ подвергла и Венецианская комиссия, отмечавшая, что "действия СИБ могут представлять собой уголовное преступление".
В тексте заключения комиссии использовались такие фразы, как "произвол и неоднозначное толкование", "отсутствие ясности", "ущемление основных прав", "неограниченная власть".
Отмечалось, что законопроект "противоречит верховенству права, одному из основных принципов демократического общества".
За законодательную инициативу во втором чтении проголосовали 54 депутата молдавского Парламента.