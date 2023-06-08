Dnestr.TV

 
0

Парламент Молдовы принял законопроект о Службе информации и безопасности

Парламент Молдовы принял законопроект о Службе информации и безопасности
фото : Sputnik / Miroslav Rotari

Законопроект, расширяющий полномочия СИБ, был принят вопреки критике оппозиции и Венецианской комиссии.

Законопроект о Службе информации и безопасности (СИБ) был принят в окончательном чтении на заседании законодательного форума 8 июня, передаёт sputniknews.ru

Документ нацелен на обеспечение независимости СИБ, пересмотр мандата руководства учреждения, уточнение полномочий ведомства.

Ранее проект был раскритикован оппозицией. Так, депутат от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Адела Рэйляну обращала внимание на то, что с принятием пакета законов о СИБ в Молдове будет установлена диктатура, а также на злоупотребления, которые могут быть зарегистрированы после действия данных изменений в законе.

Рэйляну подчеркивала, что проект предполагает установку оборудования по аудио, фото- и видеонаблюдению в домах граждан без их ведома.

Жесткой критике документ подвергла и Венецианская комиссия, отмечавшая, что "действия СИБ могут представлять собой уголовное преступление".

В тексте заключения комиссии использовались такие фразы, как "произвол и неоднозначное толкование", "отсутствие ясности", "ущемление основных прав", "неограниченная власть".

Отмечалось, что законопроект "противоречит верховенству права, одному из основных принципов демократического общества".

За законодательную инициативу во втором чтении проголосовали 54 депутата молдавского Парламента.
  • Сегодня, 10:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна