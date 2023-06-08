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Нью-Йорк стал самым загрязненным городом в мире

Нью-Йорк стал самым загрязненным городом в мире

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире из-за пожаров в Канаде. Об этом говорят данные международного сайта IQAir, который отслеживает качество воздуха в крупнейших городах мира.

На момент написания новости Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге, обогнав столицу Израиля Тель-Авив и Детройт (штат Мичиган). Сейчас индекс качества воздуха в Нью-Йорке составляет 185, в Тель-Авиве — 157, в Детройте — 154, пишет lenta.ru

Город накрыло дымом от пожаров, которые бушуют в Канаде. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей поменьше выходить на улицы. Глава департамента здравоохранения Ашвин Васан сообщал, что уровень загрязнения воздуха поднялся до рекордных показателей с 1960-х годов.

Ранее дым от пожаров также оказался в США в районе Великих североамериканских озер, в Кливленде (штат Огайо), в Буффало (штат Нью-Йорк). Отмечалось также, что в Нью-Йорке несколько школ отменили занятия, предполагающие нахождение на улице.

Лесные пожары в Канаде наблюдаются в западной и восточной части страны. За год в стране уже выгорело около 3,3 миллиона гектаров — гораздо больше, чем в среднем за 10 лет. Ранее дым от лесных пожаров в Квебеке достиг столицы страны Оттавы и крупнейшего города Торонто. Жителям сообщили о высоком риске для здоровья из-за ухудшения качества воздуха.

Уровень загрязнения считается «очень вредным для здоровья» – на одну ступень ниже самой «опасной» категории – и более чем в 14 раз хуже, чем уровень, признанный ВОЗ безопасным. Об этом сообщает Forbes.

Чиновники в Нью-Йорке отменили все мероприятия на свежем воздухе в государственных школах, а также попросили людей с респираторными заболеваниями избегать интенсивных занятий на открытом воздухе, поскольку качество воздуха резко упало до «нездорового» уровня.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что жителям штата раздадут 1 млн медицинских респираторных масок N95. Она уточнила, что 400 тыс. респираторов планируется раздать на остановках общественного транспорта и вокзалах Нью-Йорка.

Остальные 600 тыс. масок будут распределены по другим городам штата. Профессор Университета Торонто Мэтью Адамс рассказал, что непосредственные последствия вдыхания дыма лесного пожара включают в себя одышку, учащенный пульс, боль в груди или воспаление в глазах, в носу и горле.
  • Сегодня, 10:27
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