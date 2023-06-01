Украина просит Европу значительно увеличить поставки электроэнергии после атак на энергетическую инфраструктуру Украины и разрушения Каховской плотины, вызвавшего наводнение на юге страны, заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Noi.md со ссылкой на radiomoldova.
"Мы просим Европу увеличить потолок импорта электроэнергии до 2 гигаватт вместо 1 гигаватт в настоящее время", - сказал Герман Галущенко, заверив, что Запорожская АЭС не представляет "неминуемой опасности на данный момент", но ее необходимо контролировать.
Из 600 квадратных километров, пострадавших от наводнения, вызванного разрушением Каховской плотины на юге Украины, «могут быть разрушены до 80 сел, 20 тысяч домохозяйств останутся без электричества и будет повреждено не менее 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий». Об этом сообщил Герман Галущенко со ссылкой на предварительные оценки.
Текущий потолок европейского импорта электроэнергии в Украину составляет 1050 МВт, но существующие инфраструктуры межсетевого взаимодействия «позволяют нам импортировать до 2 гигаватт электроэнергии», пояснил Герман Галущенко.
«До сих пор Украина на 100% покрывала свои потребности за счет собственного производства электроэнергии, но мы попросили Европу увеличить потолок поставок», — добавил украинский чиновник, сообщает AFP, цитирует Agerpres.
На вопрос о безопасности Запорожской АЭС, крупнейшей в Украине и Европе, Герман Галущенко подтвердил, что уровень воды в бассейне-охладителе зависит от уровня воды, удерживаемой в Каховской плотине.
"Мы не видим неминуемого риска на данном этапе, но внимательно следим за ситуацией", - сказал украинский чиновник. По его словам, в настоящее время уровень воды в бассейне-охладителе составляет 16,6 метра, а критический уровень, позволяющий питать контуры охлаждения завода, составляет 12,7 метра. «Риск есть, но не мгновенный», — пояснил Галущенко, напомнив о летних температурах и явлении испарения.