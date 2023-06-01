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В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»
фото : president.gospmr

Регата «Семья Президента за здоровый образ жизни» – уже многолетняя традиция, инициированная Вадимом Красносельским. Изначально в мероприятии, цель которого приобщить к спорту и физической культуре как можно больше приднестровцев, участвовали профессионалы, любители и ветераны гребного спорта. В прошлом году концепцию поменяли. Теперь регата – это межведомственные состязания. Такой формат позволяет привлечь большее количество участников, представляющих различные сферы деятельности, познакомить кабинетных служащих с новым для большинства способом активного времяпрепровождения, укрепить корпоративные связи и командный дух, передаёт пресс-служба главы государства

Импульс развитию этого направления придало приобретение многоместных лодок класса «дракон». В 2022 году гонки на Днестре среди представителей органов государственной власти и управления, а также журналистов, студентов, суворовцев и кадет провели на бендерской гребной базе.

В 2023-м регату принимает Тирасполь. Заметно возросло число участников. В дебютных стартах участвовало три десятка команд, в нынешнем году – уже 41.

Каждый экипаж – 10 человек. Но команды многочисленнее – для возможности проведения замен по ходу соревнований (чем успешнее выступление, тем больше заездов предстоит пройти). Команды смешанные: в каждой лодке должно быть не меньше четырех спортсменок. Увеличена по сравнению с прошлым годом и соревновательная дистанция. На этот раз преодолеть предстоит не 200, а 300 метров.

Тренировочный сезон прошел активно. График выходов на воду был расписан по часам. Насколько эффективными были занятия, покажут сегодняшний и завтрашний дни. По возрастному принципу и ведомственной принадлежности команды разделили на пять групп. Соперников первого этапа определила жеребьевка. Сегодня они попарно выходят на воду. Завтра в полуфинальных заездах встретятся победители отборочного тура, затем сильнейшие в своих группах команды сразятся за кубки.

Регата стартовала. Торжественное открытие состоялось на тираспольском городском пляже. К участникам обратился Президент ПМР Вадим Красносельский.

Глава государства обратил внимание, что количество трудовых коллективов, желающих принять участие в гонке, растет. В соревнованиях этого года задействовано свыше пяти сотен человек, большинство из которых только благодаря регате познакомились с таким видом спорта, как гребля. Состязания на лодках класса «дракон» Вадим Красносельский назвал наиболее доступной и демократичной разновидностью гребли. Президент пожелал участникам удачного старта, лёгкой воды и победы, подчеркнув, что в выигрыше останется каждый, независимо от времени прохождения дистанции.

На этот раз супруги Красносельские – почетные гости регаты и активные болельщики. На вопрос, какую из команд поддерживают, Глава государства ответил, что участники регаты – это одна большая команда, для большей сплоченности которой и задумано мероприятие. Возможно, за выступлением команды Администрации Президента руководитель страны наблюдает чуть пристальнее, чем за остальными. В прошлом году Вадим и Светлана Красносельские были в составе этой команды, обошедшей всех соперников своей группы.

Первыми на воду – вне конкурса – сегодня вышли ветераны гребного спорта, представители ЧКВ, суворовцы и кадеты. Они представили красочный демонстрационный заезд.

фото : president.gospmr :
В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

В Тирасполе стартовала двухдневная регата «Семья Президента за здоровый образ жизни»

  • Сегодня, 10:53
  • DTV
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