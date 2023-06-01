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В Одесской области в море течением Днепра вынесло мины, мебель и части домов

В Одесской области в море течением Днепра вынесло мины, мебель и части домов

В акваторию Черного моря из-за подрыва ГЭС вынесло мусор и взрывоопасные предметы. Поэтому власти просят жителей Одесской области воздержаться от посещения побережья. Об этом говорится в обращении начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера к жителям Одесской области, сообщает edinaya-odessa

«Из-за взрыва на Каховской ГЭС большое количество мусора и обломков попало из Днепра в акваторию Черного моря. Вдоль берега уже наблюдается дрейф обилия обломков, деревьев, бытовых отходов, мусора. Выявляют тела погибших животных. Кроме того, вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы. Это угроза жизни и здоровью жителей региона», — сообщил он.

«Призываю жителей Одесской области воздержаться от прогулок по побережьям и пляжам. Все службы работают над ликвидацией последствий. Ситуация в Одесской области полностью контролируется», – сказал глава ОВА.

В Одесской области в море течением Днепра вынесло мины, мебель и части домов

В то же время, телеграмм каналы публикуют видео одесситов, которые фиксируют в море бытовую технику, мебель и часть дома дачи .

Пляж Занзибар в Одессе , находящийся в Черноморской Ривьере, полностью перекрыли для посещения колючей проволокой, сообщает "Моя Одесса"

Препятствие поставили как в подходе к воде, так и по периметру пляжа. Установили таблички, запрещающие проход.

На этом пляже нет волнорезов, которые хоть как-то могли бы оградить от морских мин, периодически прибиваемых к берегу.

В Одесской области в море течением Днепра вынесло мины, мебель и части домов
  • Сегодня, 11:02
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