10 июня в Днестре едва не утонули две девушки, сообщает пресс-центр МВД ПМР. Всё произошло в Тирасполе около 14:30, на территории «дикого пляжа» за паромом (несколько сотен метров вниз по течению).
Компания молодых людей гуляла вдоль берега. Решив освежиться, 17-летняя девушка зашла в воду неглубоко, так как не умеет плавать. Но она оступилась – попала ногой в яму, её подхватило течение и начало уносить на глубину. Её приятели пытались помочь, но не смогли.
На крики отреагировали двое парней и девушка из другой компании. Они бросились в реку. Но и тут всё пошло не по плану. 16-летную спасительницу, которая плохо плавает, тоже стало уносить течением. Обе девушки оказались в беде.
Ребята, оставшиеся на берегу, обратились за помощью к мужчинам, которые находились неподалёку, но те проигнорировали просьбу и просто наблюдали за происходящим.
Вовремя подоспели сотрудники конной милиции, которые патрулировали береговую линию Днестра и услышали крики.
Компанию подростков направили на сушу. Один из правоохранителей удерживал коней, другой поспешил на помощь 18-летнему парню, который уже успел доплыть до одной из тонущих, но не мог с ней справиться: её охватила паника.
Милиционер перехватил 17-летнюю девушку и вытащил на берег. Потом снова ринулся в воду на подмогу уже другому юноше. 19-летний парень спасал вторую тонущую. Старшина милиции помог им добраться до мелководья и выйти на сушу.
Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР напоминает о правилах безопасного поведения на воде: купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели; нельзя нырять в незнакомых местах; нельзя заходить глубоко в воду, если не умеете плавать.
Ранее пресс-центр МВД ПМР сообщал, что 10 июня в Днестре утонул 16-летний парень. Трагедия случилась около трёх часов дня в Тирасполе. Четверо парней решили отдохнуть на берегу Днестра возле паромной переправы. Играли в воде в догонялки, и внезапно один из них начал тонуть и звать на помощь. Как выяснилось позже, парень не умел плавать.
Крики о помощи услышали спасатели ГУпЧС с пляжа «Сократ». Один из них побежал к парому, второй поплыл на моторной лодке. Парень был в воде в двадцати метрах от берега, его уносило течением к парому. Он за считанные секунды ушёл под воду. Спасатели ныряли и обследовали реку с лодки, но безуспешно. На месте трагедии в ходе поисковыех работ задействованы водолазы.
Известно, что утонувший – студент Промышленно-строительного техникума столицы.
За последние дни это не первая смерть на воде: вечером 7 июня в Днестре в районе Рыбницы утонул 21-летний парень. Его тело обнаружили только 10 июня.
В Дубоссарах трагедия на реке случилась днём 10 июня, недалеко от автостанции, передаёт mvdpmr.org
Местный житель 32 лет отправился к Днестру. За велосипедом и вещами попросил присмотреть отдыхавшего на берегу знакомого. Сам зашёл в воду, начал нырять.
Исчезновения товарища мужчина не заметил, т.к. погрузился в хмельной сон.Тело утонувшего на дне реки обнаружили купающиеся ниже по течению люди (на расстоянии примерно 100 метров от места трагедии). Они вызвали милицию. Правоохранители извлекли тело из воды, направили на судебно-медицинскую экспертизу.