Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 12 июня, Днем общенационального траура в связи с масштабными лесными пожарами в республике. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба главы республики в Telegram-канале, сообщают "Известия"
«Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства», — сказал Токаев.
Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке страны из-за ударов молнии. В тушении задействованы 1,5 тыс. человек и 290 единиц техники, 14 работников лесничества погибли.
10 июня президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки Токаеву в связи с природным бедствием.
Для ликвидации возгораний близ границы России были направлены более тысячи человек, свыше 250 единиц техники, 11 вертолётов. По мнению местного общественного деятеля Серика Байгалиева, этих мер недостаточно, пишет tsargrad
Он убежден, что для тушения необходимо задействовать в том числе самолёты. Они в пожаротушении более эффективны, чем вертолёты, которые не могут быть задействованы ночью, пояснил он.
В связи со сложной ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отложил визит во Вьетнам. Кроме того, как стало известно утром в субботу, 10 июня, он в срочном порядке освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина. На этот пост был утверждён Сырым Шарипханов.
Тем временем в регионах России за последние сутки было потушено свыше сотни лесных пожаров.
По данным Авиалесоохраны, в 23 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 114 лесных пожаров на площади 4542 гектара.
К полуночи 10 июня в стране фиксировали 109 лесных пожаров на площади 25 523 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров в Алтайском крае - там бушует один пожар на площади 8194 гектара.